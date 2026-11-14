Piden informes por la contratación de empresas vinculadas a los Menem para la misa del Papa

Los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón, integrantes del bloque Provincias Unidas, presentaron en la Cámara de Diputados pedidos de informes sobre la contratación de dos empresas vinculadas a la familia del titular del cuerpo, Martín Menem, para prestar servicios durante la multitudinaria misa del papa León XIV en Palermo.

Las firmas involucradas son Tech Security SRL y Purgato S.A., que participaron en tareas de seguridad y limpieza durante la celebración realizada frente al Monumento de los Españoles y la posterior vigilia de oración con miles de jóvenes.

Tech Security fue fundada en 2005 por Martín, Adrián y Fernando Menem, junto con Pablo Vázquez, amigo de la familia. Cuando Martín Menem asumió la presidencia de la Cámara baja, en 2023, se desvinculó de la compañía y cedió su paquete accionario a sus familiares, principalmente a Adrián.

Por su parte, Purgato fue creada en 2015 por Fernando Menem y otros tres socios: Vázquez, Ignacio Calo y Evaristo Sanguinetti. Los cuatro se repartieron las acciones en partes iguales.

Ambas compañías ya habían quedado bajo cuestionamiento por sus contratos con el Banco Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Qué quieren saber los diputados

En su presentación, Juliano solicitó información sobre "la totalidad de los procedimientos de contratación realizados para la organización y desarrollo de la celebración".

El legislador pidió que se expliquen los motivos por los cuales se recurrió a una contratación directa por razones de urgencia, en lugar de convocar a una licitación o concurso público, pese a que la visita del Pontífice se conocía con varios meses de anticipación.

Además, puso el foco en la participación de Tech Security y Purgato y reclamó que se aclare si fueron contratadas directamente por el Estado o si ingresaron al operativo mediante una subcontratación.

La diputada Marcela Pagano también llevó el asunto a la Justicia mediante una denuncia en la que pidió detalles sobre la intervención de Tech Security y solicitó determinar si Purgato formó parte del esquema de contratación.

Desde el entorno de Martín Menem confirmaron que ambas empresas fueron subcontratadas por DF Entertainment, la firma encargada de organizar el evento, con la que mantienen una relación comercial de larga data. También remarcaron que el presidente de la Cámara de Diputados ya no integra ninguna de las dos compañías.

Los antecedentes de las empresas y los contratos con el Estado

Fuentes cercanas a las firmas señalaron que Tech Security y Purgato participaron en distintos eventos, entre ellos el festival Lollapalooza y espectáculos realizados en el Estadio Único de La Plata. También mencionaron que Tech Security presta servicios de seguridad para River desde hace 16 años y que ambas compañías tuvieron vínculos comerciales con la Conmebol y bancos privados.

Desde ese entorno rechazaron que exista un trato preferencial por parte del Gobierno de Javier Milei y sostuvieron que las empresas trabajaron durante las administraciones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y el actual presidente.

La discusión también reavivó los cuestionamientos que surgieron en julio del año pasado, cuando trascendió que Tech Security había firmado un contrato por 4.000 millones de pesos con el Banco Nación para brindar servicios de vigilancia y custodia, con posibilidad de prórroga.

Según allegados a uno de los integrantes de la familia Menem, el vínculo habría finalizado en marzo de 2026, luego de que la compañía perdiera la última licitación. El monto efectivamente cobrado habría sido de 2.000 millones de pesos.

La empresa también comenzó a prestar servicios en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en 2019. Su continuidad durante la actual administración alimentó los cuestionamientos por los vínculos societarios con la familia del titular de Diputados.

Sin embargo, fuentes cercanas a Tech Security aseguraron que ninguna de las dos firmas mantiene actualmente contratos con el Estado. Respecto de la misa papal, insistieron en que su participación se produjo mediante una subcontratación de DF Entertainment y no por una adjudicación directa del Gobierno nacional.

Cuántos agentes participaron y cuánto facturó Tech Security

Otro de los puntos incluidos en el pedido de informes de Juliano está relacionado con la cantidad de personal de seguridad desplegado durante la celebración.

El diputado solicitó que el Ejecutivo precise si se cumplió con la exigencia del pliego de contratación de contar con 400 agentes por turno. También reclamó información sobre la cantidad efectivamente desplegada, su distribución por sectores, los turnos realizados, las horas de servicio certificadas y los costos totales y unitarios.

En respuesta a esos cuestionamientos, fuentes de Tech Security señalaron que durante el evento participaron al menos otras cuatro empresas dedicadas a tareas de custodia y vigilancia. Entre ellas mencionaron a MCM, contratada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la explicación de la compañía, Tech Security tuvo a su cargo el control de distintos sectores de Plaza Seeber, la avenida Sarmiento, la carpa VIP y el acceso por la calle Cerviño.

Para esas tareas, desplegó 199 empleados y estimó una facturación de 83 millones de pesos por los tres días de actividad. Las mismas fuentes indicaron que la otra proveedora habría percibido una suma similar.

La participación de las empresas quedó así bajo análisis tanto en el Congreso como en la Justicia. Los pedidos de informes buscan determinar las condiciones de contratación, el cumplimiento de los requisitos establecidos y la existencia de posibles conflictos de intereses vinculados con integrantes de la familia Menem y funcionarios públicos.