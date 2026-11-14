Temporal en Catamarca: trabajan para restablecer el servicio de agua y reparar daños

Las consecuencias del temporal obligaron a desplegar un amplio operativo de intervención en distintos sectores del Valle Central. Desde las primeras horas de la madrugada, operarios de Aguas de Catamarca llevan adelante tareas destinadas a restablecer el suministro de agua potable, atender los inconvenientes registrados en la red cloacal y recuperar las condiciones de circulación en sectores de la vía pública donde había obras en ejecución.

Los trabajos se concentraron en diferentes puntos afectados por las precipitaciones, con intervenciones sobre pozos de bombeo y cañerías para recuperar el funcionamiento del sistema de distribución de agua. En paralelo, y frente a las dificultades que atravesaron algunos usuarios por la interrupción del servicio, la empresa dispuso la asistencia mediante camiones cisterna, que abastecieron a los sectores perjudicados por la falta de suministro.

El despliegue de las cuadrillas responde a la necesidad de atender simultáneamente distintos inconvenientes derivados de las lluvias, tanto en la infraestructura sanitaria como en los espacios públicos donde se desarrollaban tareas de reparación.

Desbordes cloacales: basura, arena y piedras dentro de la red

Uno de los principales problemas detectados durante el temporal estuvo relacionado con los desbordes cloacales. Para atender estas situaciones, los equipos utilizaron camiones desobstructores que intervinieron en los puntos donde se registraron inconvenientes.

Según se informó, el agua de lluvia desplazó tapas de registro y arrastró distintos materiales hacia el interior de la red cloacal. La basura, la arena y las piedras acumuladas provocaron obstrucciones en los conductos, dificultando el escurrimiento normal de los desagües y generando los posteriores desbordes.

Ante este escenario, las cuadrillas realizaron tareas de limpieza y retiro de los residuos que habían ingresado al sistema. El objetivo de estas intervenciones fue liberar los conductos y restablecer las condiciones de funcionamiento de la red, afectada por el arrastre de materiales durante las precipitaciones.

Reparaciones en la vía pública y recuperación de las calzadas

El impacto de las lluvias también alcanzó a los sectores donde se encontraban en marcha obras y reparaciones. En esos lugares, el agua arrastró parte del material utilizado para el relleno, dejando zanjas expuestas y desniveles sobre la calzada.

Frente a esta situación, los operarios avanzaron con trabajos de reacondicionamiento para recuperar las condiciones de circulación. Las tareas incluyeron la reposición del material de relleno, la nivelación del terreno y la compactación, con el propósito de corregir las irregularidades generadas por el escurrimiento del agua.

Estas intervenciones forman parte del operativo general que busca atender los daños ocasionados por el temporal y garantizar que los sectores donde se desarrollaban trabajos puedan recuperar condiciones adecuadas de transitabilidad.

Mientras continúan las tareas de reparación y normalización, los equipos de Aguas de Catamarca se mantienen en alerta y realizan trabajos preventivos ante la posibilidad de que se produzcan nuevas lluvias intensas.

Recomendaciones para los hogares y canales de atención

En paralelo con los trabajos que se desarrollan en la vía pública y sobre las redes de servicios, se difundieron una serie de medidas preventivas para que los vecinos puedan reducir posibles inconvenientes en sus viviendas frente a nuevas precipitaciones.

Entre las recomendaciones se encuentra la limpieza de rejillas, canaletas y desagües pluviales domiciliarios, además del retiro de hojas, tierra y residuos que puedan obstruir el paso del agua. También se solicita mantener los tanques y las cisternas domiciliarias limpios y correctamente tapados, como medida de protección de las reservas de agua.

Para realizar consultas o presentar reclamos, Aguas de Catamarca mantiene habilitados sus canales de atención:

Línea gratuita: 0800-888-8255.

WhatsApp: 383-4900314.