El Gobierno asiste a familias afectadas por el temporal y continúan los operativos para normalizar los servicios

Tras las intensas lluvias que afectaron a distintos puntos de la provincia, el Gobierno de Catamarca mantiene desplegado un operativo de asistencia a las familias damnificadas y de intervención ante los inconvenientes ocasionados por el temporal.

En este marco, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, y el director de Protección Civil, Walter Zárate, encabezaron una reunión con el subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Capital, Eugenio Barrios; el ingeniero José Leiva (Vialidad Provincial) y Pablo Bonaterra (Vialidad Nacional), para continuar coordinando las acciones de asistencia y reparación de daños.

Allí, se explicó que desde el Ministerio de Desarrollo Social se brinda asistencia en Capayán, Chumbicha, Valle Viejo, Capital y Belén, algunas de las localidades más afectadas por las precipitaciones. La ayuda incluye módulos alimentarios, agua potable, colchones, cuchetas y otros elementos de primera necesidad. La distribución se realiza a partir de los relevamientos efectuados por las áreas municipales, en coordinación con el Gobierno provincial, con el objetivo de identificar las necesidades de cada familia y organizar la entrega de los recursos.

Asimismo, desde la cartera social se indicó que el Centro de Integración Comunitaria (CIC) y otros espacios se encuentran preparados para recibir personas en caso de que la evolución de la situación haga necesarias evacuaciones.

Por su parte, Protección Civil recibió 218 llamados y realizó 87 intervenciones directas por desagotes, caída de árboles y postes y relevamientos. A estos registros se sumaron más de 77 llamados correspondientes a Valle Viejo, atendidos por Defensa Civil municipal y Bomberos Voluntarios. La zona sur de la Capital fue uno de los sectores más afectados. Colaboran en las intervenciones la Municipalidad de la Capital, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, empresas de servicios, Incendios Forestales y Policía de la Provincia.

En cuanto a los servicios públicos, Aguas de Catamarca informó cortes de agua y baja presión en barrios de las zonas norte y oeste de la Capital, debido a la rotura de una cañería y a problemas de turbiedad en el sistema de potabilización. También se realizan trabajos en la red cloacal y se brinda asistencia con camiones cisterna. Para consultas y reclamos se recuerda comunicarse con el 0800-888-8255 o al WhatsApp 383-4900314

Los organismos provinciales y municipales continúan trabajando de manera coordinada para atender las demandas de las familias afectadas, reparar los daños y avanzar hacia la normalización de los servicios, mientras se mantiene el seguimiento de la situación en las distintas localidades.