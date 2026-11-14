Las crecidas complican el tránsito en Catamarca: habilitaron una ruta y mantienen un corte

Las consecuencias de las lluvias registradas en distintos sectores de la provincia continúan generando intervenciones de los equipos de Vialidad Provincial. En este contexto, el organismo dio a conocer las condiciones de transitabilidad en los departamentos Pomán y Belén, donde las crecidas de ríos y el arrastre de material afectaron distintos tramos de la red vial.

En el departamento Pomán, una de las situaciones que requirió intervención se produjo sobre la Ruta Provincial N° 25, a la altura del badén ubicado sobre el río Rincón, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial N° 46 y la localidad de Rincón. El incremento del caudal del río había provocado la interrupción temporal del tránsito, impidiendo la circulación vehicular por ese sector.

Sin embargo, a partir de la rápida intervención del personal y la maquinaria de Vialidad Provincial, se logró recuperar las condiciones de paso y restablecer la circulación vehicular. Pese a la normalización del tránsito, desde el organismo recomendaron a los conductores circular con precaución, teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzcan nuevas crecidas.

Continúan los trabajos de limpieza en La Aguada

Otra de las intervenciones se desarrolla sobre la Ruta Provincial N° 216, en el sector de La Aguada, donde el personal vial continúa con las tareas de limpieza y retiro del material de arrastre que quedó acumulado en la zona de camino como consecuencia de las condiciones climáticas.

En este tramo, la circulación permanece habilitada, aunque las autoridades solicitaron a quienes transiten por el lugar hacerlo con precaución mientras avanzan los trabajos. Las tareas tienen como objetivo retirar los elementos acumulados y recuperar las condiciones adecuadas de transitabilidad.

De esta manera, aunque los vehículos pueden circular por la zona, se mantiene la recomendación de prestar especial atención a las condiciones del camino y a las intervenciones que desarrolla el personal vial.

Belén: interrumpirán el tránsito en el puente La Puntilla

Una situación diferente se presenta en el departamento Belén, particularmente sobre la Ruta Provincial N° 46, a la altura del puente La Puntilla, ubicado en la ciudad de Belén. Allí, Vialidad Provincial informó que el tránsito permanecerá interrumpido hasta la mañana del domingo 15 de noviembre.

La decisión responde a las condiciones que presenta el sector, afectado por las crecidas del río. Actualmente, en el lugar se llevan adelante trabajos de mejoramiento del puente y todavía se encuentra pendiente la restitución del desvío alternativo, una condición necesaria para avanzar con la normalización de la circulación.

Por este motivo, la interrupción del tránsito se mantendrá durante el período informado por el organismo vial, mientras continúan las tareas previstas en el sector.

Desde Vialidad Provincial solicitaron a la comunidad respetar las restricciones de circulación y evitar intentar cruzar cauces crecidos, ante las condiciones que pueden representar un riesgo para quienes transitan por estos sectores.

Precaución ante posibles nuevas crecidas

El panorama informado por el organismo refleja distintas situaciones en la red vial provincial: sectores donde ya se recuperó la circulación, otros donde continúan los trabajos de limpieza y zonas en las que resulta necesario mantener restricciones preventivas.

Mientras la Ruta Provincial N° 25 volvió a habilitarse en el badén del río Rincón y la Ruta Provincial N° 216 permanece transitable en La Aguada, el puente La Puntilla continuará con el tránsito interrumpido hasta la mañana del domingo 15 de noviembre.