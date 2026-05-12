Hantavirus en un crucero: el Malbrán viajará a Ushuaia para investigar el origen del contagio

El brote de hantavirus detectado a bordo del crucero de expedición polar MV Hondius encendió las alarmas sanitarias internacionales y abrió una investigación epidemiológica que involucra a organismos científicos y de salud de distintos países. En ese contexto, un equipo del Instituto Malbrán viajaría a partir del viernes a Ushuaia con el objetivo de reunir información que permita determinar cómo se originó el contagio y cuál fue la fuente inicial de exposición al virus.

La investigación se concentra especialmente en el recorrido realizado por una pareja de ornitólogos neerlandeses que fueron los primeros en desarrollar síntomas de la enfermedad durante la travesía marítima. Leo y Mirjam Schlperoord-Huisman, oriundos de Haulerwijk, Países Bajos, habían recorrido durante cinco meses la Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar en Tierra del Fuego el pasado 1° de abril.

La pareja compartía actividades de observación de aves y había participado en estudios de identificación de ejemplares en diferentes regiones del mundo. Según las hipótesis que actualmente manejan los organismos internacionales y los especialistas involucrados en el caso, una posible exposición a roedores durante esas actividades podría haber sido el origen del contagio.

La OMS confirmó nueve casos y tres fallecidos

Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizaron este lunes la situación epidemiológica vinculada al brote y confirmaron que, hasta el momento, existen nueve pasajeros y tripulantes afectados, de los cuales tres fallecieron.

Entre las víctimas fatales se encuentran Leo y Mirjam Schlperoord-Huisman, quienes comenzaron con síntomas compatibles con la enfermedad mientras el crucero se encontraba en altamar. La OMS señaló que las investigaciones sobre el historial de viajes y las posibles exposiciones continúan en desarrollo y apuntan a reconstruir los movimientos y actividades realizadas por el primer caso detectado en la región del cono sur de América.

Además, el organismo internacional informó que se están llevando adelante análisis de secuenciación viral para comparar la variante Andes involucrada en el brote con cepas que circulan en la Argentina, Chile y Uruguay, países donde el hantavirus es endémico.

La secuenciación genética y las primeras conclusiones

Tras la evacuación del buque en Tenerife, en las islas Canarias, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) aportó nuevos detalles sobre el avance de los estudios.

Según indicó el organismo europeo, la reciente secuenciación genética del virus sugiere con fuerza que las muestras analizadas en pasajeros del crucero están vinculadas a una misma fuente original de infección. Además, el ECDC precisó que la información genómica muestra que el virus involucrado pertenece a los virus andinos que ya circulan en Sudamérica y aclaró que no se trata de una nueva variante.

Entre los puntos destacados por el organismo se encuentran:

El virus identificado es similar a los virus andinos ya conocidos en Sudamérica.

No existe evidencia de que esta variante se propague con mayor facilidad.

Tampoco hay pruebas de que genere cuadros más graves que otros virus andinos.

El rol del Malbrán y la coordinación internacional

En la Argentina, el caso movilizó a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales. La semana pasada se realizó una reunión entre funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, integrantes de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán) y directores de Epidemiología provinciales.

Según trascendió, durante ese encuentro se abordó especialmente la circulación de la variante Andes Sur, el único hantavirus descrito hasta el momento con potencial de transmisión interpersonal. La cartera sanitaria nacional coordinó además con la OMS la entrega de 2500 kits diagnósticos y aislamientos de la variante endémica de la Patagonia para el trabajo de investigación que llevan adelante laboratorios de:

Países Bajos.

Reino Unido.

Senegal.

España.

Sudáfrica.

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica confirmó que la enfermedad detectada a bordo del MV Hondius era hantavirus. Posteriormente, junto con los Hospitales Universitarios de Ginebra, identificaron mediante secuenciación genómica y pruebas PCR que se trataba de la variante Andes.

Tierra del Fuego y el debate sobre los reservorios

Uno de los aspectos centrales de la investigación pasa por determinar dónde y cómo ocurrió el contagio inicial. El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego comunicó este lunes que la provincia no registra casos de hantavirus desde que esta enfermedad pasó a formar parte de los eventos de notificación obligatoria en la Argentina, en 1996.

Además, señalaron que Santa Cruz, provincia vecina, tampoco registra casos desde hace siete años. En relación con el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), considerado reservorio natural conocido del virus hanta en los bosques andinos patagónicos, las autoridades fueguinas admitieron que existe un debate científico sobre la presencia de una subespecie denominada O. longicaudatus magallanicus.

Sin embargo, aclararon que hasta el momento se desconoce el verdadero potencial de esa subespecie como reservorio natural del virus.

Las hipótesis sobre el contagio

En los últimos días circuló la versión de que la pareja neerlandesa había realizado actividades de observación de aves cerca de un basural ubicado a siete kilómetros del centro de Ushuaia, donde buscaban avistar al caracara de Darwin. No obstante, guías locales consultados señalaron que existen otros circuitos frecuentemente utilizados por la comunidad ornitológica, entre ellos:

El Parque Nacional Tierra del Fuego.

La costa atlántica.

Navegaciones por el canal Beagle.

En el parque nacional existen registros de presencia de distintas especies de roedores, aunque especialistas remarcan que ninguna de ellas se alimenta de basura o carroña.

El investigador independiente del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) del Conicet, Raúl González Ittig, consideró "absolutamente improbable" que estas especies hayan estado vinculadas a un basural.

"La presencia del virus Andes en roedores se pudo probar en Neuquén, Río Negro y Chubut. En Tierra del Fuego no habría ratones infectados ni casos humanos hasta el momento", explicó. El especialista remarcó además que la presencia del ratón colilargo no implica necesariamente circulación viral, ya que incluso en zonas donde el virus Andes está presente menos del 10 por ciento de los ejemplares pueden portar el virus.

El período de incubación

Otra de las preocupaciones planteadas por los organismos internacionales es la posibilidad de que continúen apareciendo nuevos casos relacionados con el brote del MV Hondius.

Durante una conferencia de prensa, Olivier Le Polain, jefe de la Unidad de Epidemiología y Análisis para Respuesta del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, anticipó que en las próximas semanas podrían detectarse más contagios entre personas expuestas a los primeros casos. Según explicó, el período de incubación del hantavirus puede extenderse entre dos y ocho semanas después de la exposición.

"No esperamos que todos enfermen, pero sí los que estuvieron expuestos a los primeros casos", indicó el funcionario.

Mientras avanza la investigación internacional, las principales incógnitas siguen centradas en determinar cómo ocurrió la transmisión inicial, dónde se produjo el contagio de los primeros afectados y si la evolución clínica observada en este brote presenta diferencias respecto de antecedentes anteriores, como el registrado en Epuyén entre 2018 y 2019.