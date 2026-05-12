Sexo en pleno vuelo y causa judicial: qué puede pasar con las dos personas detenidas

La llegada de un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá al Aeropuerto Internacional de Rosario derivó este sábado en una intervención poco habitual de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Lo que inicialmente parecía una situación confusa a bordo terminó convirtiéndose en un caso judicial que ahora será evaluado por la Justicia rosarina.

Una mujer y un hombre fueron descubiertos manteniendo relaciones sexuales durante el trayecto aéreo, situación que generó incomodidad entre los pasajeros de la aeronave y motivó la intervención de la tripulación. El episodio ocurrió en los asientos 1 F y 1 E de la clase business, donde algunos viajeros comenzaron a advertir movimientos extraños y decidieron alertar al personal de cabina.

Según trascendió, ambos implicados se encontraban cubiertos con una manta al momento del hecho. La situación despertó preocupación e incomodidad entre otros pasajeros, quienes dieron aviso a las azafatas para que verificaran lo que estaba ocurriendo.

La intervención de la tripulación y la PSA

Tras la advertencia de los pasajeros, el personal de la aerolínea intervino y descubrió a la pareja semidesnuda. De inmediato, se activó el protocolo correspondiente y se notificó a la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la PSA, luego de que el supervisor de la compañía aérea solicitara la presencia de las fuerzas de seguridad por requerimiento del piloto.

El procedimiento continuó una vez que el avión aterrizó en Rosario. Según pudo saber este medio, integrantes de la tripulación de Copa Airlines decidieron radicar la denuncia contra las dos personas involucradas en el episodio.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, ambos fueron trasladados a la Comisaría N°12 de la Policía de la Provincia de Santa Fe, donde quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

La causa judicial y el delito que se investiga

La causa quedó inicialmente en manos de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Rosario, que se encontraba de turno al momento del hecho. Allí, Sandra O. y Mauricio C. fueron notificados sobre el inicio de una investigación vinculada al presunto delito de exhibiciones obscenas.

Tras esa instancia, ambos recuperaron la libertad, ya que al momento no quedaron formalmente imputados. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el delito que se investiga no contempla pena de prisión. En consecuencia, el futuro judicial de las dos personas involucradas podría resolverse mediante alternativas penales que no impliquen instancias mayores ni condenas de cumplimiento efectivo.

Las posibles resoluciones judiciales

Según se indicó, este tipo de causas suelen avanzar hacia mecanismos alternativos de resolución. Entre las posibilidades que podrían evaluarse aparecen:

Pago de caución.

Donación a una entidad benéfica.

Realización de trabajos comunitarios.

Cumplimiento de reglas de conducta.

Otras medidas alternativas previstas para este tipo de situaciones.

Por el momento, la pareja no fue imputada formalmente, aunque la investigación continúa abierta.

Cómo seguirá la investigación

La causa será reasignada en las próximas horas a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario, donde una nueva fiscalía analizará la situación procesal de ambos involucrados y definirá los próximos pasos del expediente. La intervención judicial buscará determinar las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho dentro de la aeronave y evaluar el alcance de la conducta denunciada por la tripulación y advertida por los pasajeros.

El episodio generó una situación inusual tanto para la aerolínea como para las fuerzas de seguridad aeroportuarias, debido a que la intervención no estuvo vinculada a una emergencia operacional ni a una amenaza para el vuelo, sino a una conducta considerada inapropiada dentro de un espacio público y compartido como el interior de una aeronave comercial.

La actuación de la PSA se produjo luego del requerimiento formal realizado por la compañía aérea y en el marco de las facultades de seguridad y prevención que rigen en el ámbito aeroportuario argentino. Mientras tanto, la Justicia rosarina deberá resolver ahora si el expediente avanza hacia una imputación formal o si el caso encuentra una salida alternativa dentro de las opciones previstas para este tipo de delitos.