¿Cómo va a estar el clima este martes en Catamarca?

La jornada del martes se presentará con condiciones estables. El cielo permanecerá mayormente despejado durante gran parte del día y los vientos serán leves a moderados del sector noreste.

Es así que Catamarca tendrá un día marcado por el buen tiempo, con cielo despejado desde la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se prevé un panorama ligeramente nublado. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se registrarán precipitaciones en ninguna franja horaria, lo que anticipa un día estable en toda la provincia.

La temperatura mínima prevista fue de grados, aunque a primera hora de este día se registró una Sensación Térmica de 4.6 grados, mientras que se espera que la máxima alcance los 26 grados en horas de la tarde, generando condiciones agradables durante gran parte de la jornada.

En cuanto al viento, se registraron velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la madrugada y la noche, con dirección predominante del Oeste. En tanto, durante la mañana y la tarde el viento rotará al Noreste, con intensidades que oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El pronóstico no anticipa ráfagas significativas para este martes.