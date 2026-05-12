Crece el consumo de la anticoncepción de emergencia: qué pasa con su eficacia

La anticoncepción de emergencia, conocida popularmente como la "pastilla del día después", registra en Argentina un crecimiento sostenido en su utilización, en un contexto donde especialistas remarcan que todavía existen importantes brechas de información sobre su funcionamiento, alcance y acceso. Según estimaciones vinculadas al mercado farmacéutico, en el país se consumen alrededor de un millón y medio de pastillas al año, aunque no existe un registro nacional único que permita medir con precisión la totalidad de las dispensas.

Desde la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA), la presidenta de la entidad, Lorena Bozza, explicó que los datos disponibles reflejan únicamente una parte del fenómeno, ya que no incluyen las entregas gratuitas realizadas en hospitales y centros de salud del sistema público.

"Si bien la tendencia histórica muestra un aumento, en Argentina no tenemos un registro nacional único que mida todo el consumo de anticoncepción de emergencia ya que no contamos con una estadística oficial nacional completa que integre ventas en farmacias más las dispensas gratuitas en hospitales y centros de salud", señaló la especialista.

Bozza indicó además que la utilización de estos productos tuvo un pico durante 2023, seguido de un descenso en 2024 y 2025, y posteriormente una leve recuperación durante 2026. Sin embargo, aclaró que esos números continúan subestimando el acceso real a este tipo de anticoncepción.

La importancia de desterrar mitos

Uno de los principales ejes planteados por los especialistas apunta a desmontar conceptos erróneos que todavía persisten en torno a la anticoncepción de emergencia. Según remarcan desde AMAdA, incluso la denominación popular de "pastilla del día después" contribuye a generar confusión sobre el momento adecuado para su utilización.

"Es preferible evitar 'pastilla del día después' porque puede llevar a pensar que hay que esperar o que solo sirve ese día", explicó Bozza. La especialista sostuvo que la recomendación es utilizarla lo antes posible luego de una relación sexual sin protección, una falla anticonceptiva o una situación de violencia sexual. En ese sentido, explicó que anteriormente la ventana de uso del levonorgestrel era de hasta tres días, pero con la llegada del ulipristal al país ese período se amplió a cinco días.

De todos modos, remarcó que la eficacia aumenta cuanto antes se utilice cualquiera de los métodos de anticoncepción de emergencia disponibles.

Cómo actúan y qué dicen los especialistas

Desde AMAdA insisten en aclarar que estos medicamentos no son abortivos. Según explicó Bozza, su mecanismo de acción consiste principalmente en retrasar o inhibir la ovulación. "No interrumpe un embarazo ya implantado ni daña un embrión en desarrollo. Esto no es una opinión: es el mecanismo de acción farmacológico documentado, avalado por la OMS, la FDA y ahora también por el Consenso Científico de AMAdA publicado este año", afirmó.

Además, indicó que estas pastillas pueden utilizarse cada vez que exista una situación de emergencia, incluso más de una vez dentro del mismo ciclo menstrual, aunque aclaró que no están pensadas como método anticonceptivo habitual debido a que existen opciones más eficaces para uso continuo.

En relación con posibles efectos sobre la salud, Bozza sostuvo que la anticoncepción de emergencia no daña el cuerpo de las mujeres. Explicó que, si bien puede generar algunos efectos adversos, estos suelen ser leves y autolimitados.

También destacó que, al tratarse de una dosis única y no implicar una carga hormonal sostenida, puede ser utilizada incluso por mujeres que no pueden tomar anticonceptivos convencionales o durante la lactancia.

Fertilidad, acceso y educación sexual

Otro de los puntos destacados por las especialistas tiene que ver con la fertilidad futura. Desde AMAdA aseguraron que no existe evidencia científica que vincule la anticoncepción de emergencia con alteraciones reproductivas permanentes. "Después de usar anticoncepción de emergencia, la fertilidad se recupera rápidamente ya que no tiene impacto a largo plazo", aseguró Bozza, quien mencionó estudios de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia Europea de Medicamentos y de la FDA.

Pese al crecimiento en el uso, las especialistas consideran que persisten déficits de información sobre aspectos básicos vinculados a estos métodos. Según detalló Bozza, muchas personas desconocen cómo actúa la anticoncepción de emergencia, cuándo debe tomarse, que no protege contra infecciones de transmisión sexual o que puede obtenerse gratuitamente en el sistema público de salud.

En Argentina existe un marco normativo que incorpora la anticoncepción de emergencia dentro de las políticas de salud sexual y reproductiva. Desde 2023, el levonorgestrel 1,5 mg pasó a ser de venta libre en farmacias sin necesidad de receta médica, además de continuar entregándose gratuitamente en hospitales y centros de salud.

La llegada del ulipristal

Las especialistas señalaron como una de las principales novedades la incorporación del acetato de ulipristal al mercado argentino. Se trata de una píldora de dosis única y venta bajo receta que amplía la ventana de uso hasta cinco días después de una relación sexual sin protección. La médica ginecóloga Lía Arribas, jefa de la Sección Salud Reproductiva del Hospital Rivadavia y ex presidenta de AMAdA, explicó que este medicamento ya se utiliza desde hace años en Europa y Estados Unidos.

"Es un avance muy importante porque es una píldora de dosis única, que amplía la ventana de uso a cinco días después de la relación sexual no protegida, especialmente en momentos cercanos a la ovulación, donde el levonorgestrel puede ser menos efectivo", sostuvo.

Arribas también repasó la evolución histórica de estos tratamientos. Recordó que a fines de los años 70 se utilizaba el denominado método de Yuzpe, basado en anticonceptivos combinados en dosis altas y dividido en dos tomas. Según explicó, aquel sistema presentaba menor eficacia y mayores efectos adversos, especialmente náuseas y vómitos.

Posteriormente se incorporó el levonorgestrel, primero en dos dosis de 0,75 mg y luego en una única toma de 1,5 mg, lo que simplificó el tratamiento, mejoró la adherencia y redujo los riesgos de olvidos y efectos adversos.

La anticoncepción de emergencia: ¿es esencial?

La médica ginecóloga María Elisa Moltoni, integrante del staff de Ginecología del Hospital Británico de Buenos Aires y ex presidenta de AMAdA, recordó que la anticoncepción de emergencia forma parte de la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

"La anticoncepción de emergencia está incluida en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS para prevenir embarazos no intencionales tras una relación sexual sin protección", afirmó. No obstante, advirtió que el acceso a estos métodos debe estar acompañado por políticas concretas de educación sexual integral y acceso garantizado a métodos anticonceptivos.

Moltoni señaló además que el uso de anticoncepción de emergencia atraviesa todas las edades reproductivas, aunque es más frecuente entre adolescentes y jóvenes. También remarcó que la existencia de estos métodos continúa siendo menos difundida de lo deseable y consideró que la Educación Sexual Integral debería incluir información específica sobre anticoncepción de emergencia dentro de los contenidos vinculados a métodos anticonceptivos.

Por su parte, Arribas sostuvo que el acetato de ulipristal puede utilizarse tanto en adolescentes como en mujeres adultas, sin restricciones vinculadas a la edad. Además, recordó que mientras una mujer continúe ovulando, incluso de manera irregular, existe posibilidad de embarazo, por lo que la anticoncepción continúa siendo necesaria hasta la confirmación de la menopausia.