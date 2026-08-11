Habilitan el acceso seguro al Aeropuerto "Felipe Varela"

El acceso al Aeropuerto "Felipe Varela" cuenta desde ahora con una intervención vial concluida que permite mejorar las condiciones de circulación hacia uno de los principales puntos de ingreso y salida de Catamarca. Las obras fueron ejecutadas por maquinaria y personal de Vialidad Provincial, que trabajaron sobre distintos sectores de la caminería vinculada al complejo aeroportuario.

La intervención comprendió el tramo que se inicia en la rotonda ubicada sobre la Ruta Provincial 33, además de los sectores correspondientes al ingreso y la salida del aeropuerto y la calle situada frente al edificio principal de la aero-estación.

Los trabajos también incluyeron la superficie destinada al sector de playa de estacionamiento para vehículos, perteneciente al mismo predio del aeropuerto. De esta manera, la intervención no quedó limitada exclusivamente a la circulación de ingreso y egreso, sino que alcanzó también un espacio destinado al estacionamiento dentro del complejo. La obra contempló distintas etapas destinadas a mejorar las condiciones de la superficie y ordenar la circulación. Entre ellas se realizaron tareas de preparación del suelo y asfaltado, a las que se sumó posteriormente la colocación de cartelería normalizada.

Una circulación más clara y ordenada

Uno de los componentes incorporados a la intervención fue la instalación de cartelería normalizada, destinada a facilitar la comunicación de los sentidos de circulación y a señalar las diferentes dependencias a las que se puede acceder dentro del complejo aeroportuario.

La incorporación de esta señalización complementa las mejoras realizadas sobre la superficie de circulación y permite establecer con mayor claridad los recorridos dentro de la zona intervenida. Con la finalización de estas tareas, el complejo aeroportuario incorpora una mejora en sus condiciones de accesibilidad y circulación, tanto para quienes llegan como para quienes salen del predio.

Una zona de intenso flujo de comunicación

La importancia de la intervención está vinculada también con el movimiento que se desarrolla diariamente en esta zona. El complejo aeroportuario forma parte de un sector de intenso flujo de comunicación, por el que circulan de manera cotidiana distintos usuarios.

En particular, el acceso constituye uno de los puntos de contacto para los turistas que visitan Catamarca, por lo que las condiciones de circulación en el entorno del aeropuerto adquieren relevancia también en relación con la impresión que quienes llegan a la provincia se llevan de ella.

La mejora vial apunta, de esta manera, a ordenar y optimizar la circulación en el entorno inmediato del aeropuerto, incorporando tanto la mejora de las superficies como elementos de señalización destinados a orientar a quienes utilizan las instalaciones. El resultado de la intervención comprende un conjunto de trabajos que abarcan desde la llegada al complejo, a partir de la rotonda sobre la Ruta Provincial 33, hasta los distintos sectores internos incluidos en la obra.

La rotonda de acceso en funcionamiento

Esta intervención se suma a una obra anterior vinculada directamente con la accesibilidad al aeropuerto: la construcción de la rotonda que permite el acceso seguro al "Felipe Varela".

La rotonda se encuentra habilitada y en uso desde hace un par de meses, por lo que la finalización de los trabajos de caminería y asfaltado complementa una infraestructura que ya se encontraba operativa.

Así, las distintas obras forman parte de una intervención sobre la conectividad del sector aeroportuario. Primero, la rotonda permitió establecer un acceso seguro al complejo y, posteriormente, las tareas desarrolladas por Vialidad Provincial permitieron intervenir sobre los tramos de ingreso, salida, la calle situada frente al edificio principal y el espacio destinado al estacionamiento.

La instalación de la nueva cartelería completa esta etapa al establecer referencias normalizadas para los sentidos de circulación y el acceso a las diferentes dependencias.

Construcción de un puente sobre el río del Valle

Mientras quedó finalizada la intervención sobre los accesos inmediatos al aeropuerto, también comenzó una nueva obra de infraestructura que busca ampliar las alternativas de conexión con el sector.

Se trata de la construcción de un puente sobre el río del Valle, que permitirá conectar el Parque Industrial El Pantanillo con la rotonda de acceso al Aeropuerto "Felipe Varela". La obra tiene como objetivo optimizar una importante vía alternativa para el ingreso a San Fernando del Valle de Catamarca desde el Sur. De esta manera, el nuevo puente se incorpora a un esquema de conectividad que vincula dos puntos relevantes: el Parque Industrial El Pantanillo y el acceso al complejo aeroportuario.

El inicio de los trabajos abre una nueva etapa dentro de las obras viales vinculadas con este sector de la provincia, luego de la finalización de las tareas de accesibilidad inmediata al aeropuerto.

Una obra que había sido licitada en mayo

La construcción del puente tiene como antecedente el proceso de licitación realizado en mayo pasado en las oficinas de Vialidad Provincial.

En aquella oportunidad estuvo presente el gobernador Raúl Jalil, durante el acto relacionado con la licitación de la obra.

Ahora, con el comienzo de la construcción, el proyecto avanza hacia su ejecución material. El puente sobre el río del Valle permitirá establecer la conexión prevista entre el Parque Industrial El Pantanillo y la rotonda de acceso al aeropuerto, conformando una alternativa para quienes ingresan a la ciudad desde el sector sur.

La obra se desarrolla mientras ya se encuentra habilitada la rotonda de acceso y finalizada la intervención sobre la caminería del complejo aeroportuario.