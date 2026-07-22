El Bus Turístico propone descubrir los paisajes y más de Fray Mamerto Esquiú

En el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú puso en marcha una nueva edición del Bus Turístico, una propuesta gratuita destinada a vecinos y visitantes que participan de la celebración. La iniciativa ofrece la posibilidad de recorrer algunos de los principales atractivos del departamento a través de un itinerario que combina sitios históricos, espacios culturales y paisajes naturales.

La propuesta busca que quienes llegan a Catamarca con motivo de la fiesta puedan ampliar su experiencia más allá del Predio Ferial y conocer distintos puntos de Fray Mamerto Esquiú. Durante aproximadamente tres horas, el recorrido permite acercarse a lugares que forman parte del patrimonio y de los atractivos turísticos del departamento.

Entre los sitios incluidos en el itinerario se encuentran el nuevo Parque Botánico, la Casa Natal del Beato Mamerto Esquiú y la Iglesia de San José. Estas dos últimas fueron declaradas Monumentos Históricos Nacionales, lo que incorpora al recorrido un componente especialmente vinculado con la historia y el patrimonio.

El itinerario también contempla otros espacios de interés, como el Paseo Las Moras, el Centro de Interpretación Ambiental y el dique Las Pirquitas, ampliando la propuesta hacia distintos aspectos del departamento y sus atractivos.

Un recorrido gratuito que comienza en el Predio Ferial

El Bus Turístico parte desde el stand de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, ubicado en el Pabellón Institucional del Predio Ferial Catamarca. De esta manera, el punto de encuentro se encuentra dentro del espacio donde se desarrolla la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, lo que permite articular directamente la propuesta turística con la celebración.

La actividad es totalmente gratuita, aunque las personas interesadas en participar deben registrarse previamente. La inscripción se realiza con las promotoras que se encuentran en el stand institucional del municipio, instalado en el Pabellón Institucional.

La propuesta tiene una duración aproximada de tres horas, tiempo durante el cual los pasajeros recorren los distintos puntos incluidos en el itinerario. Una vez finalizado el paseo por Fray Mamerto Esquiú, el colectivo regresa al Predio Ferial Catamarca.

El regreso permite que quienes participan del recorrido puedan continuar disfrutando de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, manteniendo así el vínculo entre la experiencia turística por el departamento y la celebración que convoca a visitantes y vecinos.

Un pasaporte turístico

Como parte de la experiencia, cada pasajero recibe un pasaporte turístico. Este documento es sellado en los diferentes puntos visitados durante el recorrido, convirtiendo la visita a los atractivos en un registro del itinerario realizado.

Al completar el recorrido, los participantes pueden acceder a distintos premios. De esta manera, el pasaporte acompaña la experiencia del paseo y permite reunir los sellos correspondientes a los lugares visitados.

La primera salida reunió a visitantes de distintas provincias

El pasado lunes se realizó la primera salida del Bus Turístico, con la participación de visitantes provenientes de las provincias de Tucumán y Jujuy, además de turistas y vecinos del interior de Catamarca.

La presencia de visitantes de distintas provincias y de diferentes puntos del territorio catamarqueño permitió poner en marcha una propuesta que tiene como destinatarios tanto a quienes llegan a la provincia con motivo de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho como a los propios vecinos que desean conocer o volver a recorrer los atractivos de Fray Mamerto Esquiú.

El recorrido ofrece, en ese sentido, una experiencia que integra distintos puntos del departamento dentro de una misma propuesta y que se desarrolla en el marco de una de las principales celebraciones de Catamarca.

La próxima salida será el viernes 24 de julio

La próxima salida del Bus Turístico se realizará el viernes 24 de julio. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse de manera gratuita en el stand de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú ubicado en el Poncho.

El procedimiento de inscripción se realiza previamente con las promotoras presentes en el stand institucional del municipio, en el Pabellón Institucional del Predio Ferial Catamarca. Con esta nueva salida, la propuesta volverá a ofrecer un recorrido por algunos de los principales atractivos de Fray Mamerto Esquiú, incluyendo espacios históricos, culturales y naturales. El paseo tendrá nuevamente una duración aproximada de tres horas y finalizará con el regreso de los pasajeros al Predio Ferial Catamarca.

Así, quienes participen podrán recorrer el departamento, completar su pasaporte turístico con los sellos de los diferentes puntos visitados y, una vez concluida la actividad, regresar al predio para continuar disfrutando de la fiesta mayor de los catamarqueños.