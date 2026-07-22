Intenso operativo rescató a 23 personas aisladas en Antofagasta de la Sierra

Un importante operativo interinstitucional permitió rescatar a 23 personas que habían quedado aisladas como consecuencia de las intensas nevadas y las adversas condiciones climáticas registradas en el departamento Antofagasta de la Sierra.

Las tareas se desarrollaron en distintos puntos de la alta montaña y requirieron la participación coordinada de organismos públicos, fuerzas de seguridad, equipos de emergencia, empresas privadas y baqueanos de la zona. El despliegue tuvo como objetivo localizar y asistir a personas que habían quedado varadas en caminos afectados por la acumulación de nieve y las dificultades para transitar.

El operativo se inició luego de que, durante la jornada del lunes, efectivos de la Comisaría departamental Antofagasta de la Sierra tomaran conocimiento de que tres camionetas habían quedado varadas en el kilómetro 45 de la Ruta Provincial Nº 43, en dirección al Salar del Hombre Muerto.

En esos vehículos se trasladaban turistas y empleados de una empresa minera, quienes quedaron aislados en medio de las condiciones climáticas adversas.

Mineros rescatados

Diez personas fueron rescatadas el lunes

Tras conocerse la situación, se desplegó de inmediato un operativo conjunto. Como resultado de las primeras tareas, durante el lunes fueron rescatadas diez personas.

Según la información proporcionada, todas se encontraban en buen estado de salud y recibieron asistencia médica. El procedimiento permitió avanzar en la evacuación de quienes habían quedado varados en la Ruta Provincial Nº 43, en un sector afectado por las intensas nevadas.

La búsqueda continuó durante la jornada siguiente. Este martes, el personal interviniente logró localizar y rescatar a otras cuatro personas, que también fueron asistidas por profesionales del Hospital Zonal de Antofagasta de la Sierra. Con el rescate de este segundo grupo, se dio por finalizado con éxito el operativo desplegado en ese sector.

La intervención requirió el trabajo coordinado de:

Personal de la Policía de Catamarca.

Protección Civil.

Bomberos Voluntarios de Santa María.

Vialidad Provincial.

Municipio de Antofagasta de la Sierra.

Empresa minera Río Tinto.

Empresa minera Guido Mogetta.

Otras empresas privadas.

Baqueanos de la zona.

La participación de los distintos actores permitió desarrollar las tareas de localización, rescate y asistencia en un contexto marcado por la persistencia de las nevadas y las dificultades para circular por los caminos de la región.

Más rescates en el temporal

Paralelamente, se desarrolló otro operativo entre las localidades de Laguna Blanca y El Peñón. En ese sector, efectivos de la Subcomisaría de El Peñón, junto a personal de la Comisaría de Hualfín, el Municipio local, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios de Santa María, trabajaron durante la madrugada para rescatar a otras once personas.

El grupo se desplazaba en cuatro camionetas y entre sus integrantes había dos menores de edad. Las personas fueron asistidas y trasladadas a un lugar seguro. Este procedimiento se sumó a las tareas realizadas en el sector de la Ruta Provincial Nº 43 y permitió ampliar el número total de personas rescatadas durante los operativos desplegados como consecuencia del temporal.

En total, las acciones realizadas en los distintos puntos de la zona permitieron poner a salvo a 23 personas, sin que se registraran heridos de gravedad.

La nieve mantiene interrumpida la circulación

Mientras los equipos de emergencia avanzaban con las tareas de rescate, las condiciones de circulación continuaban siendo complejas en distintos sectores de la alta montaña.

La Policía de la Provincia informó que, de acuerdo con los reportes de la Base de Alta Montaña del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos, permanece interrumpido hasta nuevo aviso el tránsito sobre la Ruta Provincial Nº 43 en el tramo comprendido entre El Peñón y Barranca Larga.

El sector abarca los departamentos Antofagasta de la Sierra y Belén. La interrupción del tránsito se mantiene debido a las condiciones generadas por el temporal y a la acumulación de nieve, que continúa afectando la circulación y dificulta el desplazamiento por distintos caminos de la zona.

Además, permanecen intransitables otros sectores específicos:

Camino a Antofalla , en la Cuesta del Diablo.

, en la Cuesta del Diablo. Acceso al Campo de Piedra Pómez .

. Camino al Volcán Galán .

. Tramo de la Ruta Provincial Nº 43 que une Antofagasta de la Sierra con el Salar del Hombre Muerto.

No circular hasta nuevo aviso

Ante la persistencia del temporal y las condiciones climáticas adversas, las autoridades solicitaron a vecinos, transportistas y turistas que no intenten circular por los sectores afectados hasta nuevo aviso.

El pedido apunta a evitar nuevas situaciones de aislamiento y a preservar la seguridad de quienes transitan por las rutas y caminos de la alta montaña. También se solicitó respetar las indicaciones del personal policial y vial que se encuentra trabajando en los distintos puntos afectados.

La recomendación se produce luego de los operativos que permitieron rescatar a 23 personas que habían quedado varadas en diferentes sectores del departamento. La experiencia de las últimas jornadas puso en evidencia las dificultades que genera la acumulación de nieve para el tránsito y la necesidad de mantener las restricciones mientras persistan las condiciones adversas.