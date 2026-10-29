Catamarca salió a la calle para visibilizar el bullying y reclamar justicia

En la tarde de este jueves, Catamarca fue escenario de una Marcha contra el Bullying, una movilización que reunió a alrededor de 200 personas en el Paseo de la Fe, frente a la Catedral Basílica. La concentración comenzó pasadas las 18:00 y contó con la participación de familias, dirigentes políticos, estudiantes de distintos niveles educativos y representantes de diferentes establecimientos.

La iniciativa fue impulsada por la agrupación Impulso Joven, que convocó a la comunidad bajo una consigna clara: participar sin banderas ni pancartas de tinte partidario. El objetivo fue centrar el reclamo exclusivamente en la concientización social, poniendo el foco en la problemática del acoso y el hostigamiento entre estudiantes.

Foto: Gustavo Roldan/La Unión.

La presencia de distintos sectores de la sociedad marcó el carácter colectivo de la convocatoria, que buscó visibilizar una situación que tomó relevancia a partir de graves episodios vinculados con el ámbito educativo.

Los hechos que impulsaron la movilización

La marcha surgió tras una serie de hechos que involucraron a jóvenes y estudiantes del Colegio Pia Didoménico. Por un lado, tres jóvenes difundieron videos íntimos de una compañera, un episodio que forma parte del contexto que motivó la convocatoria contra el bullying.

Foto: Gustavo Roldan/La Unión.

Por otro lado, otra alumna fue acusada de ejercer bullying y de producir un video en el que se jactaba de haber hostigado a una compañera durante el viaje de fin de curso realizado en Bariloche, a principios del mes en curso.

Estos episodios quedaron vinculados al reclamo de concientización que impulsó la movilización en Catamarca. En ese marco, la convocatoria buscó que la atención estuviera puesta en la problemática del hostigamiento y en la necesidad de generar una reflexión social sobre situaciones que afectan la convivencia entre estudiantes.

Foto: Gustavo Roldan/La Unión.

Un reclamo que también pidió justicia por Nancy Godoy

Durante la movilización, los presentes también expresaron un pedido de justicia por Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Chaco. De esta manera, la marcha incorporó otro reclamo a la jornada, junto con la consigna central contra el bullying.

La convocatoria de Impulso Joven, desarrollada frente a la Catedral Basílica y sin distintivos partidarios, reunió así distintas expresiones de preocupación social. La participación de familias, estudiantes y dirigentes políticos dio forma a una jornada en la que la concientización sobre el hostigamiento escolar compartió espacio con el pedido de justicia por la docente.

Foto: Gustavo Roldan/La Unión.

Dónde pedir ayuda ante una situación de acoso

Ante una situación incómoda o que genere preocupación, es importante hablar con alguien de confianza. También se encuentra disponible la Línea 102, un servicio telefónico gratuito y confidencial que brinda atención y orientación en temas vinculados con los derechos de niñas, niñes, niños y adolescentes.