La Vicegobernación llevó orientación vocacional y formación docente a la Puna

La Vicegobernación de Catamarca, conducida por Rubén Dusso, desplegó una jornada de trabajo en el departamento Antofagasta de la Sierra con propuestas de orientación vocacional para estudiantes secundarios y actividades de formación destinadas a docentes de la región. La iniciativa reunió acciones educativas en la Villa de Antofagasta de la Sierra y en la localidad de El Peñón, con el propósito de acercar herramientas de acompañamiento a las juventudes y fortalecer las prácticas de enseñanza en las comunidades del interior provincial.

Las actividades estuvieron a cargo de equipos de capacitación que desarrollaron propuestas diferenciadas según las necesidades de cada grupo. Por un lado, se realizaron talleres de orientación vocacional para alumnos que transitan los últimos años de la escuela secundaria. Por otro, se llevó adelante una instancia de formación docente vinculada con la enseñanza de las ciencias naturales, específicamente de la Química.

La jornada se inscribió en una agenda de trabajo territorial impulsada por la Vicegobernación y el Senado de la Provincia, orientada a acercar oportunidades educativas a distintos departamentos de Catamarca. En este caso, las actividades se concentraron en acompañar las decisiones académicas y laborales de los jóvenes y en brindar herramientas pedagógicas a educadores que desarrollan sus tareas en la Puna.

Orientación vocacional

Durante la jornada, el equipo de la Dirección de Capacitaciones, que conduce Dahiana Olmos, realizó un Taller de Orientación Vocacional en la Escuela Secundaria de la Villa de Antofagasta de la Sierra. La actividad contó con la participación de cerca de 20 estudiantes de sexto año, que se encuentran en una etapa decisiva de su recorrido educativo.

El taller estuvo orientado a brindar herramientas para que los alumnos puedan reflexionar sobre sus intereses, reconocer sus capacidades y comenzar a proyectar sus próximos pasos una vez finalizado el ciclo escolar. La propuesta incluyó recursos de autoconocimiento y elementos para explorar alternativas de formación técnica y universitaria.

La finalización de la escuela secundaria representa un momento de decisiones para los jóvenes, que deben evaluar cómo continuar sus trayectorias académicas o incorporarse al ámbito laboral. En ese contexto, la orientación vocacional busca ofrecer acompañamiento para que puedan analizar sus posibilidades y construir proyectos acordes con sus intereses y expectativas.

El espacio de trabajo se desarrolló mediante una metodología que, según la información proporcionada, forma parte de las prácticas habituales de la propuesta. A través de estas herramientas, se busca acompañar a los estudiantes en el reconocimiento de sus propias capacidades y en la planificación de su futuro.

El Peñón también recibió el taller

La agenda educativa continuó durante la tarde en El Peñón, donde el equipo de la Dirección de Capacitaciones trasladó la propuesta de orientación vocacional a la Escuela Secundaria Rural N.º 27.

En esta institución participaron 15 estudiantes de quinto año, que también tuvieron acceso a herramientas destinadas a reflexionar sobre sus intereses y comenzar a delinear sus proyectos personales, educativos y laborales.

La extensión de la actividad a otra localidad del departamento permitió que la propuesta no quedara limitada a la Villa de Antofagasta de la Sierra. El trabajo en ambas comunidades buscó garantizar que los jóvenes de distintos puntos de la región pudieran contar con orientación y acompañamiento integral en la construcción de sus proyectos de vida.

Formación docente

De manera paralela a los talleres de orientación vocacional, durante toda la jornada se desarrolló en la Villa de Antofagasta de la Sierra una actividad de formación en enseñanza de Química, destinada a docentes de nivel primario.

La capacitación estuvo a cargo de la especialista Noelia Gutiérrez y otorgó puntaje docente, una característica que forma parte de las condiciones de la propuesta formativa.

El objetivo del taller fue brindar herramientas pedagógicas innovadoras para potenciar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales en las aulas de la región. La actividad estuvo dirigida a educadores que trabajan en el nivel primario y se centró en la enseñanza de una disciplina científica dentro de las prácticas escolares.

La propuesta docente complementó las acciones destinadas a los estudiantes y amplió el alcance de la jornada. Mientras los talleres de orientación vocacional acompañaron a las juventudes en la definición de sus proyectos futuros, la capacitación en Química estuvo orientada al fortalecimiento de las herramientas de enseñanza de los educadores.