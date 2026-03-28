Catamarca: Salud confirmó el primer caso autóctono de dengue en Andalgalá

El Ministerio de Salud de Catamarca confirmó la detección del primer caso autóctono de dengue en la localidad de La Aguada, departamento Andalgalá, y activó un operativo sanitario para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue y chikungunya.

En este contexto, se llevó a cabo el bloqueo oportuno en la zona. El equipo del Hospital "Dr. Chain Herrera", junto a la Brigada Municipal, visitó los domicilios cercanos al paciente y realizó fumigaciones tanto en el interior como en el exterior de las viviendas.

Además, durante los recorridos se brindó asesoramiento a los vecinos sobre las medidas de prevención y los síntomas de la enfermedad.

Desde el área de Salud insistieron en la importancia de sostener las acciones preventivas y recomendaron acudir al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas compatibles con dengue o chikungunya.