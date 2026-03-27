Catamarca: SIDCA reclama por demoras en antecedentes policiales y exige cubrir cargos docentes

El SIDCA manifestó su preocupación por las dificultades que enfrentan docentes de Catamarca para obtener los certificados de antecedentes policiales, un requisito indispensable para los procesos de inscripción laboral.

El reclamo surge ante la falta de respuesta a una nota presentada el 19 de febrero, mientras la situación continúa afectando a trabajadores de la educación que deben cumplir con esta exigencia administrativa.

Según detalló el gremio, los docentes enfrentan demoras en la emisión de certificados, incompatibilidad de horarios para realizar el trámite y dificultades para cumplir con los plazos establecidos por la Junta de Clasificación.

En este marco, SIDCA solicitó la reactivación del convenio entre el Ministerio de Educación, la Junta de Clasificación y la Policía de la Provincia, con el objetivo de agilizar los procedimientos. Asimismo, pidió una prórroga en la presentación de antecedentes para los niveles Primario y Secundario, a fin de evitar perjuicios para quienes no logran completar el trámite en tiempo y forma.

Desde la organización remarcaron que ningún trabajador de la educación debe verse afectado por problemas administrativos ajenos a su responsabilidad.

El sindicato, adherido a la Confederación de Educadores Argentinos y a la Confederación General del Trabajo, también sumó un nuevo reclamo vinculado a la situación en las escuelas.

Reclamo por cobertura de cargos

SIDCA exigió la cobertura urgente de cargos docentes y directivos ante lo que calificó como una situación grave en el sistema educativo provincial.

Según indicó, la demora en la autorización de cargos está generando escuelas con puestos sin cubrir, equipos de conducción incompletos o acéfalos, dificultades en el funcionamiento institucional y perjuicios tanto para docentes como para estudiantes y la comunidad educativa.

En este contexto, el gremio solicitó la autorización inmediata para la cobertura de cargos docentes y directivos, la convocatoria urgente a asambleas públicas y la intervención del organismo competente.

Finalmente, desde SIDCA advirtieron que no puede garantizarse una educación de calidad en la provincia mientras existan cargos sin cubrir.