Un catamarqueño en la escena global: Valentín Vargas lanza canción junto a Thalía

El músico de Catamarca, Valentín Vargas, continúa consolidando su crecimiento en la escena musical y dio un paso significativo al anunciar una colaboración con la artista mexicana Thalía.

El lanzamiento del tema "Nueva herida", previsto para el 17 de abril, generó una fuerte repercusión entre los seguidores de ambos artistas. La canción fue presentada a través de un video difundido en redes sociales, donde se confirmó la participación conjunta y el avance del cantante catamarqueño en el ámbito nacional e internacional.

En el material promocional, Thalía introduce el tema con la frase: "Todos tenemos una nueva herida y la mía suena así", dando inicio a una propuesta musical que fusiona la cumbia con un estilo contemporáneo.

La reacción del público no tardó en hacerse notar. En pocos minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando la colaboración, con comentarios que reflejan el entusiasmo por el crecimiento de Vargas y su proyección fuera del país.

El lanzamiento genera expectativas en torno a su impacto en plataformas digitales y listas de reproducción, en un contexto donde la combinación de ambos artistas apunta a ampliar el alcance de la canción.

El video promocional concluye con la frase "Todo suena mejor en cumbia", reforzando la identidad del tema y el perfil musical del artista, que continúa afianzando su presencia en la escena internacional.