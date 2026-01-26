Concurso N°2 para cargos de supervisión: todos los plazos que debés conocer

La Intersindical Docente recordó los plazos correspondientes al Concurso N° 2, que se desarrolla durante el período enero-febrero de 2026, y que está destinado a la cobertura de cargos docentes de Supervisión Pedagógica y Supervisión de Mediación e Instrucción. El comunicado está dirigido a las y los docentes que se encuentran inscriptos en la convocatoria y busca garantizar el cumplimiento de las instancias previstas en el proceso de selección.

Según informaron las organizaciones sindicales que integran la Intersindical, el concurso transita una etapa decisiva, ya que se encuentran en curso los plazos para la presentación, evaluación y defensa de los proyectos educativos, así como para la posterior elaboración del orden de mérito. En ese contexto, remarcaron la importancia de respetar estrictamente el cronograma oficial y de mantenerse informados a través de los canales institucionales.

De acuerdo con el detalle difundido, hasta el domingo 26 de enero de 2026 inclusive se encuentra habilitada la presentación del Proyecto Educativo de Supervisión (P.E.S.) y/o del Proyecto Educativo de Supervisión en Mediación e Instrucción (P.E.S.M.I.), según corresponda al cargo al que aspire cada postulante. Desde la Intersindical Docente insistieron en la necesidad de realizar la entrega dentro del plazo establecido y conservar el comprobante correspondiente como respaldo administrativo.

A partir del lunes 27 de enero y hasta el 2 de febrero, el Tribunal Honorario de Evaluación será el encargado de analizar y calificar los proyectos presentados. Esta instancia constituye uno de los momentos centrales del concurso, ya que de la evaluación técnica y pedagógica dependerá el acceso de las y los aspirantes a las etapas posteriores del proceso.

En tanto, entre el 3 y el 9 de febrero, se desarrollará la defensa del proyecto y la entrevista personal, instancias que serán notificadas con antelación a cada postulante, especificando día, horario y lugar. Desde la Intersindical señalaron que estas instancias permiten valorar no solo la solidez del proyecto presentado, sino también la trayectoria, el perfil profesional y la capacidad de argumentación de cada aspirante.

Posteriormente, entre el 10 y el 12 de febrero, se procederá a la confección del Dictamen Final, en el cual se establecerá el orden de mérito del concurso. Finalmente, el 13 de febrero se realizará la exhibición pública del listado definitivo, dando cierre formal al proceso concursal.

Además de detallar el cronograma, la Intersindical Docente incluyó una serie de recomendaciones dirigidas a las y los postulantes, entre las que se destacan la importancia de presentar la documentación en tiempo y forma, revisar de manera permanente la web oficial del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT) y los canales de notificación, y preparar con antelación tanto la defensa del proyecto como la documentación respaldatoria.

En el comunicado, las organizaciones sindicales remarcaron también la necesidad de que el concurso se desarrolle bajo principios de transparencia, igualdad de oportunidades y criterios claros de evaluación. "Como Intersindical Docente, solicitamos que el proceso se garantice con publicidad de los actos, criterios claros, igualdad de oportunidades y transparencia en todas las instancias, desde la evaluación y la entrevista hasta el dictamen final y el orden de mérito", expresaron.

El Concurso N° 2 se inscribe en un contexto de fuerte expectativa dentro del sistema educativo, ya que la cobertura de cargos de supervisión resulta clave para el fortalecimiento de la gestión pedagógica, la mediación institucional y el acompañamiento a las comunidades educativas. En ese marco, la Intersindical Docente reafirmó su rol de seguimiento y control del proceso, con el objetivo de resguardar los derechos de las y los docentes participantes y garantizar un concurso justo y equitativo.