El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, encabezó en Casa de Gobierno el acto de entrega de los automóviles correspondientes a la edición especial de Mi Bingo Catamarqueño, una propuesta realizada en homenaje al Día de la Madre y cuyo sorteo se llevó a cabo el pasado 24 de octubre.

La actividad permitió concretar la entrega de los principales premios de esta edición especial, cuyos ganadores fueron dos vecinos de la Capital catamarqueña. Se trata de Darío Alejandro Ogas y Claudia Analía Cabrera, quienes resultaron favorecidos en el sorteo y recibieron sus respectivos vehículos durante el encuentro desarrollado en la sede gubernamental.

La entrega estuvo encabezada por el mandatario provincial y contó con la participación de autoridades de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, organismo vinculado con la organización de esta iniciativa.

De esta manera, se formalizó la entrega de los premios correspondientes a una edición que tuvo como motivo central el homenaje a las madres y que volvió a reunir a participantes de distintos sectores de la provincia alrededor de una propuesta con premios destinados a las familias catamarqueñas.

Los ganadores: dos vecinos de la Capital

Los automóviles fueron entregados a Darío Alejandro Ogas, vecino del barrio Mil Viviendas, y Claudia Analía Cabrera, residente del barrio Mi Jardín Norte, ambos pertenecientes a la Capital.

La identificación de los ganadores permitió conocer los lugares de residencia de las personas favorecidas por el sorteo especial, que se había realizado el 24 de octubre en el marco de la edición dedicada al Día de la Madre.

Durante el acto en Casa de Gobierno, los dos beneficiarios recibieron los vehículos que formaban parte de los premios principales de Mi Bingo Catamarqueño. La entrega estuvo vinculada directamente con el resultado del sorteo y constituyó la instancia de concreción de los premios para quienes habían sido seleccionados en esa edición.

La participación de vecinos de diferentes barrios de la Capital quedó reflejada en los nombres de los ganadores, quienes accedieron a los automóviles previstos dentro de la propuesta especial.

Autoridades de la Caja de Crédito y Prestaciones participaron del acto

Además del gobernador Raúl Jalil, estuvieron presentes el director ejecutivo de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, Hugo Aibar, y Martín Reinoso, integrante del directorio de la entidad.

La presencia de las autoridades del organismo acompañó la entrega de los premios y permitió formalizar la instancia correspondiente a los vehículos sorteados en la edición especial. La Caja de Crédito y Prestaciones tiene un papel central en el desarrollo de Mi Bingo Catamarqueño, una iniciativa que contempla la realización de sorteos con premios destinados a los participantes.

En esta oportunidad, la edición estuvo especialmente dedicada al Día de la Madre y tuvo su instancia de sorteo el pasado 24 de octubre. Posteriormente, los automóviles fueron entregados a los dos ganadores durante el acto encabezado por el mandatario provincial.

Preparan una nueva edición para fin de año

Durante la actividad también se conocieron novedades sobre la continuidad de Mi Bingo Catamarqueño. Desde la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca adelantaron que ya se encuentran trabajando en una nueva edición, cuya realización está prevista para fin de año.

Según anticiparon desde la entidad, el próximo sorteo contará con una propuesta de premios que incluirá importantes sumas de dinero en efectivo, automóviles y otros beneficios destinados a las familias catamarqueñas.

La preparación de esta nueva edición permitirá dar continuidad a la iniciativa después del sorteo especial realizado en homenaje al Día de la Madre.

Aunque todavía no se detallaron otros aspectos de la próxima convocatoria, desde el organismo adelantaron cuáles serán los principales atractivos de la propuesta: premios económicos, vehículos y diferentes beneficios para los participantes.

La expectativa estará puesta en una nueva edición que volverá a incorporar automóviles entre sus premios, además de recompensas en efectivo y otras alternativas destinadas a las familias de la provincia.