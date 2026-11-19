Llegando casi al finde largo, este jueves se anticipa como una jornada con predominio de nubosidad, temperaturas que irán en ascenso desde las primeras horas de la mañana y una máxima que rondará casi los 30 grados.

De acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ya durante la madrugada el cielo estuvo mayormente nublado, con una temperatura de 19 grados.

Una mañana con viento del noreste

Ya para las primeras horas de la mañana se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con cielo nublado y una temperatura que ascenderá hasta los 23 grados. En esta franja horaria, la probabilidad de precipitaciones son prácticamente nulas. En cuanto al Innombrable, tendrá dirección predominante del Noreste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h.

La tarde con la máxima de 29 grados

Durante la tarde se prevé que el cielo mantendrá la nubosidad, con una temperatura máxima estimada de 29 grados, el valor más elevado de toda la jornada. En cuanto al viento, este continuará soplando desde la misma dirección, con idénticas velocidades.

Cómo estará el tiempo durante la noche

Hacia la noche, las condiciones del cielo seguirá siendo de mayormente nublado y una temperatura prevista de 25 grados, según el SMN. Sin inestabilidad, el día va a cerrar con el viento disminuyendo considerablemente su intensidad, con velocidades de entre 0 y 2 km/h y dirección predominante del Sudoeste.

En cuanto a las ráfagas, el pronóstico no registra velocidades previstas para ninguno de los cuatro períodos del día.

De esta manera, el jueves en Catamarca estará caracterizado por la presencia de nubosidad y una máxima de 29 grados por la tarde, con bajas chances de precipitaciones y una disminución del viento hacia la noche.