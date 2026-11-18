El teatro inmersivo vuelve a ocupar un lugar en la agenda cultural de noviembre con el regreso de Villa Gadilla, la propuesta del Grupo Martín Pescador que invita a los espectadores a dejar atrás la distancia del escenario convencional para ingresar directamente en un universo de personajes, historias y emociones.

Las funciones tendrán lugar los días 20 y 22 de noviembre, a las 21:30 horas, en Lavalle 924, frente a la Plaza de Villa Cubas. Allí, el espacio se transformará en el escenario de un particular conventillo, un ámbito donde cada rincón guarda una historia y donde la cercanía con los personajes constituye una parte fundamental de la experiencia teatral.

La obra propone ingresar en la intimidad de un lugar precario que resiste el paso del tiempo y el silencio del Estado. En ese escenario, las huellas de un pasado difícil permanecen presentes: el polvo del sismo todavía flota en el aire y las grietas de las paredes parecen reproducir, también, las heridas del alma.

La fe como refugio frente a las dificultades

En ese universo cotidiano aparecen Coca, Nélida, Changuito y Pocholo, cuatro personajes que se aferran a aquello que parece mantenerse en pie cuando todo alrededor amenaza con derrumbarse: la fe.

A través de sus historias y vínculos, Villa Gadilla construye una mirada sensible sobre las dificultades humanas y las formas de encontrar motivos para continuar. El humor, la identidad y la memoria atraviesan una propuesta que busca acercarse a las experiencias de sus protagonistas sin perder de vista la dimensión profundamente humana de sus conflictos.

En medio de un contexto marcado por la precariedad, el deterioro y las marcas que deja el tiempo, los personajes encuentran en sus creencias y relaciones una manera de seguir adelante. La obra propone así un encuentro cercano con esas pequeñas resistencias cotidianas que se manifiestan en los afectos y en aquello que cada uno elige sostener.

Una experiencia que rompe los límites del escenario

La nueva temporada recupera una modalidad teatral que modifica la relación tradicional entre la escena y el espectador. En lugar de limitar la experiencia a la observación desde una distancia convencional, la propuesta invita al público a ingresar en el mundo representado y acercarse a los espacios donde transcurren las historias.

Esta característica convierte al conventillo en mucho más que un simple escenario: es el territorio donde conviven las memorias, las emociones y las experiencias de Coca, Nélida, Changuito y Pocholo. Cada rincón adquiere un sentido dentro de la narración y contribuye a construir una experiencia en la que el público puede aproximarse a la intimidad de los personajes.

Con idea, dramaturgia y dirección de Luciana Jerez, Villa Gadilla regresa con una propuesta que articula teatro, cercanía y sensibilidad, recuperando una experiencia que invita a mirar las historias humanas desde otro lugar.



