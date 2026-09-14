SIDCA podrá intervenir como querellante en la causa por títulos irregulares

El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) informó que obtuvo un fallo favorable en la causa penal que investiga la emisión de títulos académicos irregulares del Instituto de Educación Superior "Clara J. Armstrong", documentación que habría sido utilizada para sumar puntaje dentro del sistema de clasificación docente.

La resolución fue adoptada por el Juzgado de Control de Garantías IV° Nominación, luego de que SIDCA planteara una oposición frente a la decisión inicial de la Fiscalía de rechazar su participación como parte acusadora en el expediente. De acuerdo con lo informado por la organización sindical, el planteo presentado ante la Justicia tuvo una respuesta favorable y permitió que se reconociera formalmente su derecho a intervenir en la investigación bajo la figura de Querellante Particular.

Esta decisión implica que SIDCA podrá tener una participación activa en el desarrollo de la causa penal, con facultades para intervenir en las distintas instancias del proceso y ejercer un rol de control sobre la investigación.

Títulos y el sistema de clasificación docente

El eje de la causa se encuentra vinculado con la emisión de títulos académicos irregulares provenientes del Instituto de Educación Superior "Clara J. Armstrong" y su utilización para obtener puntaje en el sistema de clasificación docente.

Para SIDCA, la situación trasciende una cuestión exclusivamente administrativa o institucional. El sindicato sostiene que la incorporación de títulos irregulares al sistema de clasificación tiene consecuencias directas sobre el conjunto de los trabajadores de la educación, particularmente sobre quienes participan legítimamente de los mecanismos de acceso y desarrollo dentro de la carrera docente.

En ese sentido, la organización gremial remarcó que el sistema de clasificación determina posiciones que pueden resultar relevantes para quienes aspiran a ocupar distintos espacios laborales y avanzar profesionalmente. El planteo sindical apunta a que la utilización de documentación irregular para sumar puntaje puede alterar la posición de quienes integran los listados y compiten de manera genuina por diferentes oportunidades dentro del sistema educativo.

Entre los aspectos señalados por SIDCA se encuentran las posibles consecuencias sobre:

Cargos docentes.

Suplencias.

Ascensos.

Posición real en los listados de clasificación.

La preocupación expresada por el sindicato se concentra, por lo tanto, en el impacto que una eventual incorporación irregular de puntaje puede generar sobre aquellos docentes que cumplen con los requisitos y participan de manera legítima en los procesos de clasificación.

El antecedente de la negativa de la Fiscalía

La intervención de SIDCA en el expediente no se produjo de manera automática. Según explicó el sindicato, la Fiscalía había rechazado inicialmente su incorporación como parte acusadora dentro de la causa. Frente a esa negativa, la organización presentó la correspondiente oposición, con el objetivo de que la Justicia revisara la posibilidad de su participación formal en el proceso.

La resolución del Juzgado de Control de Garantías IV° Nominación terminó respaldando la posición de SIDCA y reconoció su derecho a intervenir como Querellante Particular.

El reconocimiento judicial de esta condición constituye uno de los principales resultados destacados por la organización, ya que le permite asumir un papel activo en una investigación que considera directamente relacionada con la transparencia del sistema de clasificación docente.

Qué implica ser Querellante Particular

La decisión judicial habilita a SIDCA a participar en la causa con plenas facultades para impulsar la investigación, aportar pruebas y controlar el proceso judicial. La figura de Querellante Particular adquiere así relevancia para la estrategia que el sindicato plantea frente al expediente, porque le permite intervenir activamente en lugar de limitar su participación a un seguimiento externo de las actuaciones.

Desde la perspectiva expresada por SIDCA, esta posibilidad resulta especialmente importante debido a que la investigación se relaciona con mecanismos que afectan directamente a los docentes y a las condiciones de competencia por diferentes oportunidades dentro del sistema de clasificación.

La organización sindical podrá, de acuerdo con lo reconocido en el fallo, acompañar el desarrollo de las actuaciones judiciales y participar en el esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación.

Transparencia y defensa del colectivo docente

El SIDCA vinculó el resultado judicial con su posición respecto de la necesidad de preservar la transparencia del sistema de clasificación y garantizar la defensa de los derechos del colectivo docente. El sindicato sostiene que la problemática de los títulos irregulares no constituye un asunto menor ni una cuestión ajena a quienes trabajan en la educación. Por el contrario, considera que puede afectar de manera concreta la situación de quienes compiten legítimamente por cargos, suplencias y ascensos.

En esa línea, el fallo favorable obtenido ante el Juzgado de Control de Garantías IV° Nominación representa para la organización sindical un paso dentro de un proceso que continuará en el ámbito judicial.

SIDCA comunicó que seguirá acompañando la causa hasta sus últimas instancias, manteniendo como eje de su intervención la defensa de la transparencia del sistema de clasificación y de los derechos de todo el colectivo docente.