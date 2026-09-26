Cómo estará el tiempo en Catamarca durante el último fin de semana de septiembre

El último fin de semana de septiembre comenzará en la Capital catamarqueña con temperaturas elevadas y cielo entre ligeramente nublado y algo nublado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el sábado 26, la jornada estará atravesada por el predominio de los vientos del norte, que luego rotarán al noreste. Esta circulación estará acompañada por ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, un factor que marcará las condiciones meteorológicas durante el día.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 36 grados. De este modo, la jornada combinará un comienzo con temperaturas más moderadas con un ascenso que llevará el registro máximo hasta los 36 grados.

Los principales datos previstos para el sábado son:

Cielo: ligeramente nublado a algo nublado.

Viento: del norte, rotando al noreste.

Ráfagas: de hasta 50 km/h.

Temperatura mínima: 18 grados.

Temperatura máxima: 36 grados.

El domingo mantiene el calor, pero cambia el cielo

El domingo 27 conservará una temperatura máxima de 36 grados, aunque el pronóstico anticipa una evolución de las condiciones durante el transcurso de la jornada.

Durante la mañana se espera un cielo algo nublado, mientras que por la tarde pasará a estar mayormente nublado. El cambio continuará hacia la noche, cuando el SMN prevé tormentas aisladas.

También se modificará la dirección del viento. El pronóstico indica vientos del norte que rotarán al este, acompañando una jornada que comenzará con características similares a las del sábado en materia térmica, pero que avanzará hacia un escenario de mayor inestabilidad durante la segunda mitad del día.

La temperatura mínima prevista será de 21 grados, mientras que la máxima llegará nuevamente a 36 grados.

El lunes llega el cambio de escenario

El lunes 28 marcará una diferencia respecto de las dos jornadas anteriores. El pronóstico del SMN prevé tormentas durante toda la jornada, mientras que la temperatura máxima descenderá hasta los 30 grados.

El viento también cambiará de manera definida: soplará desde el sur y podrá alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La temperatura mínima será de 23 grados, superior a las mínimas previstas para el sábado y el domingo, pero la máxima quedará seis grados por debajo de los registros máximos pronosticados para ambas jornadas del fin de semana.

Los datos previstos para el lunes muestran así el cambio en las condiciones:

Cielo y tiempo: tormentas durante toda la jornada.

Viento: del sur.

Ráfagas: de hasta 50 km/h.

Temperatura mínima: 23 grados.

Temperatura máxima: 30 grados.

Un fin de semana marcado por el calor y una transición hacia las tormentas

El pronóstico para la Capital catamarqueña presenta una evolución claramente diferenciada a lo largo de estos tres días. El sábado y el domingo tendrán máximas de 36 grados, con vientos que alcanzarán ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Sin embargo, mientras el sábado estará caracterizado por un cielo ligeramente nublado a algo nublado, el domingo mostrará un aumento progresivo de la nubosidad hasta desembocar en tormentas aisladas durante la noche.

El lunes profundizará esa transformación de las condiciones meteorológicas: las tormentas se extenderán durante toda la jornada, el viento rotará al sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y la máxima descenderá a 30 grados.