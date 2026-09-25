El Poncho fue distinguido por su valor como experiencia turística

Con más de cinco décadas de trayectoria, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho fue distinguida en la cuarta edición de los Premios Federales a la Industria Turística (FED), en reconocimiento a la experiencia que genera en quienes la visitan y a su capacidad para construir recuerdos que permanecen en el tiempo.

El reconocimiento pone en primer plano una característica central de la celebración: su capacidad para transformar la identidad cultural de Catamarca en una experiencia turística. El Poncho no se limita a reunir actividades culturales y propuestas vinculadas al entretenimiento, sino que articula distintos elementos que forman parte de la vida y de las tradiciones de la provincia.

Artesanos, músicos, bailarines, productores, cocineros, artistas y comunidades participan de una celebración en la que se comparten saberes, tradiciones, sabores y expresiones transmitidas de generación en generación. Esa participación de sus protagonistas es parte sustancial de una propuesta que combina cultura, gastronomía, música y artesanías.

De esta manera, la fiesta adquiere una dimensión que excede el momento concreto de la visita. La experiencia construida alrededor de sus propuestas busca permanecer en la memoria de quienes participan, convirtiendo el encuentro con las expresiones culturales de Catamarca en un recuerdo que trasciende la celebración.

Una puerta de entrada a la provincia

La Fiesta del Poncho también cumple una función vinculada con la promoción turística de Catamarca. La celebración funciona como una puerta de entrada a la provincia, ya que quienes llegan al evento pueden acceder, mediante la participación de los municipios y de los espacios de promoción turística, a información y propuestas sobre otros destinos y experiencias.

En ese recorrido aparecen destinos, paisajes, productos y experiencias que integran la oferta turística catamarqueña. Así, la fiesta no solo concentra visitantes alrededor de una de las expresiones culturales más representativas de la provincia, sino que permite vincular esa llegada con el conocimiento de otros componentes de Catamarca.

Su importancia como atractivo turístico también quedó reflejada en los resultados de su edición 2026. Seis de cada diez turistas señalaron que eligieron viajar a Catamarca motivados por la Fiesta del Poncho. El dato expresa la capacidad de la celebración para generar viajes y, al mismo tiempo, movilizar a los distintos actores que forman parte de la cadena de servicios turísticos.

La ceremonia y la representación de Catamarca

La entrega de los reconocimientos se realizó en Colón Fábrica, el espacio cultural del Teatro Colón ubicado en el barrio porteño de La Boca, durante la jornada previa a la apertura de la Feria Internacional de Turismo (FIT).

En representación de Catamarca, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, recibió la distinción otorgada a la Fiesta del Poncho. La acompañaron la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, y el director de Artesanías y Fábrica de Alfombras, Gonzalo Cancino.

El escenario elegido para la ceremonia vinculó el reconocimiento con el contexto de una de las principales instancias de encuentro de la actividad turística. En ese marco se distinguieron experiencias, trayectorias y propuestas relacionadas con el desarrollo del turismo argentino.

Roberto Brunello, reconocimiento a una trayectoria empresarial

La ceremonia también tuvo como protagonista a Roberto Brunello, quien recibió el Premio a la Trayectoria en la Dirigencia Empresarial, en reconocimiento a su recorrido en los ámbitos turístico y empresarial.

Brunello fue presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y se desempeñó como ministro de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

Su reconocimiento se produjo en la misma ceremonia en la que fue distinguida la Fiesta del Poncho, estableciendo un vínculo entre dos dimensiones de la actividad turística: por un lado, el valor de una celebración cultural con más de cinco décadas de trayectoria y capacidad para convocar visitantes; por otro, el recorrido de un dirigente ligado al sector turístico y empresarial.