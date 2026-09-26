Preocupación en Andalgalá por un incendio de gran magnitud en Minas Capillitas

Un incendio de importantes dimensiones generó preocupación durante la madrugada de este sábado en el cerro de Minas Capillitas, en el departamento Andalgalá.

El fuego podía observarse desde una distancia considerable y las llamas permanecían visibles en la zona, de acuerdo con información difundida durante las primeras horas de este sábado.

La aparición de este nuevo foco se suma a otros incendios registrados en las últimas horas en distintos sectores de La Perla del Oeste. Los distritos de Villavil y Chaquiago también se vieron afectados por focos ígneos que provocaron daños en la vegetación y fauna autóctonas.

Ante estas situaciones, debieron intervenir Bomberos Voluntarios, que trabajaron para sofocar las llamas y evitar que los focos continuaran propagándose.

Múltiples incendios

El incendio registrado en Minas Capillitas se produce en un contexto provincial marcado por una elevada actividad de incendios forestales.

Según el último relevamiento difundido por la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, hasta el 25 de septiembre Catamarca acumulaba 268 incendios forestales, con una superficie afectada estimada en 2.065 hectáreas.

Durante los últimos días, los equipos de emergencia también habían desplegado operativos en sectores de Banda de Varela, en Capital, y San Antonio, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, además de otros puntos de la provincia como Aconquija.

En algunos de esos sectores, las tareas estuvieron orientadas especialmente a impedir que las llamas alcanzaran viviendas y zonas habitadas.

Condiciones que favorecen la propagación

La situación se desarrolla además durante una temporada en la que las condiciones meteorológicas pueden favorecer la propagación rápida del fuego.

Entre los factores señalados por los organismos especializados se encuentran las altas temperaturas, la baja humedad y la presencia de viento, condiciones que contribuyen al secado de la vegetación y facilitan la expansión de los focos.

En los operativos desplegados durante los últimos días participaron brigadistas, efectivos policiales, Bomberos de la Policía de Catamarca, Bomberos Voluntarios y organismos de asistencia y emergencia. También se utilizaron medios aéreos en algunos sectores para las tareas de combate y contención.

Por el momento, el incendio observado en Minas Capillitas se suma al escenario de preocupación que atraviesa la provincia, mientras se aguarda información oficial sobre la evolución del foco y la superficie afectada.

Recomendaciones ante el riesgo de incendios

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: