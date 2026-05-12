Catamarca tuvo una destacada participación en la 50º Feria Internacional del Libro

Catamarca concluyó su participación en la 50º edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un amplio despliegue cultural y editorial que permitió visibilizar el trabajo de escritores, investigadores y editoriales de toda la provincia. Durante tres semanas, el espacio de la provincia dentro del stand Norte Cultura, compartido con las provincias del Norte Argentino en el pabellón Ocre del predio rural de Palermo, se convirtió en un punto de encuentro para la difusión de la producción literaria catamarqueña.

La propuesta provincial estuvo marcada por una intensa agenda de actividades, la exhibición de cientos de títulos y la presencia de autores tanto de la Capital como del interior provincial. En total, Catamarca presentó más de 15 actividades a lo largo de la feria y llevó una oferta editorial integrada por obras de 165 autores y alrededor de 250 títulos de reciente edición.

La participación catamarqueña se dio en el marco de una edición especial de la Feria Internacional del Libro, que celebró sus 50 años de historia, consolidándose como uno de los eventos culturales y editoriales más importantes del país y de la región.

Autores y editoriales catamarqueñas

Uno de los ejes centrales de la presencia de Catamarca en la feria fue la difusión de la producción editorial local. El stand Norte Cultura reunió una importante variedad de títulos que reflejaron la diversidad temática y literaria de la provincia.

La propuesta incluyó obras de narrativa, poesía, investigación y distintas expresiones vinculadas al pensamiento y la cultura catamarqueña, generando interés entre lectores, libreros y visitantes que recorrieron diariamente el espacio ubicado en el predio ferial de Palermo.

La provincia dio especial relevancia al trabajo de editoriales locales, entre las que se destacaron:

El Trébol

Guadal Editora

Cerro Negro

Maíz Rojo

Phaway

Quebracho Editora

Centro Editor Editorial Extensión Universitaria

De Las Bermudas

La presencia de estas editoriales permitió exhibir una amplia producción reciente y fortalecer la circulación de autores catamarqueños dentro del circuito editorial nacional.

Ventas internacionales y proyección fuera del país

La participación provincial también tuvo resultados concretos durante las jornadas profesionales que se realizaron en los primeros días de la feria. Según se informó, durante esas jornadas se concretaron ventas a libreros internacionales, lo que implica que distintos títulos catamarqueños ya comenzaron a exhibirse en otros países.

Este aspecto fue considerado uno de los puntos destacados de la presencia provincial, ya que permitió ampliar el alcance de las publicaciones locales y proyectar la literatura catamarqueña hacia mercados internacionales.

A lo largo de toda la feria, además, el stand recibió un importante flujo de visitantes interesados en el catálogo editorial presentado por la provincia. Desde la organización señalaron que las consultas y demandas del público abarcaron temas y géneros muy diversos, reflejando el interés generado por la propuesta cultural catamarqueña.

"Trilogía Andina" en la sala Ernesto Sábato

El acto oficial de Catamarca dentro de la feria tuvo uno de sus momentos más significativos con la presentación de la obra "Trilogía Andina" de la reconocida escritora Rosario Andrada.

La actividad se realizó en la sala Ernesto Sábato y fue presentada como uno de los eventos destacados de la agenda provincial dentro de esta edición especial de la feria. Según se informó, la calidad poética de la autora marcó la presentación y generó un espacio de integración entre escritores, artistas y público.

El auditorio contó además con la utilización del sistema de auriculares silent, una modalidad que permitió la escucha y la participación de los asistentes en medio de una importante concurrencia de público.

Autores del interior

Otro de los aspectos destacados de la participación catamarqueña fue el carácter federal e integrador de la delegación que asistió a la feria. La agenda incluyó escritores e investigadores provenientes tanto de la Capital como del interior provincial, generando un espacio de representación amplio para distintas voces y producciones culturales de Catamarca.

Además, desde la organización destacaron que muchos de los autores e investigadores participaron por primera vez de la Feria Internacional del Libro, lo que representó una oportunidad de inserción y visibilidad dentro de uno de los principales escenarios culturales del país. La propuesta provincial fue presentada como una apertura de posibilidades para los participantes, permitiéndoles mostrar sus obras, intercambiar experiencias y establecer vínculos con lectores y actores del ámbito editorial.

El acompañamiento institucional

La participación de Catamarca contó con el acompañamiento de la Casa de Catamarca, que brindó apoyo logístico y asistencia a las distintas actividades desarrolladas durante la feria.

Los escritores y representantes culturales que formaron parte de la delegación manifestaron su emoción y orgullo por representar a la provincia en el marco de un evento de la magnitud de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Asimismo, reconocieron el respaldo brindado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y por el personal que integró el stand Norte Cultura durante las tres semanas de actividad.

Con una propuesta que combinó producción editorial, presentaciones literarias, intercambio cultural y presencia institucional, Catamarca cerró una participación activa en la 50º Feria Internacional del Libro, consolidando la visibilidad de sus autores y fortaleciendo la proyección de la literatura provincial en escenarios nacionales e internacionales.