Catamarca: Vecinos de Valle Viejo quedaron aislados tras las lluvias y el deterioro de calles

Vecinos de la localidad de Villa Dolores, en el departamento Valle Viejo, manifestaron su malestar luego de quedar aislados en sus viviendas a raíz de las intensas lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este jueves, sumadas al deterioro del estado de las calles.

"Estamos aislados en el barrio. No podemos salir ni entrar", expresó una de las vecinas afectadas, al describir la situación que atraviesan desde las primeras horas del día.

Según relataron, en el sector se están realizando obras de cloacas, lo que provocó que las calles queden en muy malas condiciones. La combinación de zanjas abiertas, barro y acumulación de agua generó anegamientos en distintos puntos, dificultando por completo la circulación vehicular y peatonal.

Las arterias más afectadas son Carmen Barros, Laguna Blanca y Hualfín, entre otras, todas pertenecientes al barrio Jardín de las Chacras. Se trata de calles paralelas y colindantes al Hospital de Villa Dolores, un dato que incrementa la preocupación de los vecinos ante posibles emergencias.

Los habitantes del sector reclaman una pronta solución para poder restablecer la transitabilidad y evitar quedar nuevamente aislados ante nuevas lluvias.