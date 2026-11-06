El viento del sur llegó a Catamarca: las ráfagas podrían superar los 80 kilómetros por hora

El cambio de las condiciones meteorológicas ya se hizo sentir en la Capital catamarqueña. Hace momentos se registró el ingreso de un frente frío acompañado por viento del sector sur, que provocó un marcado incremento en la intensidad de las corrientes de aire durante la noche de este viernes.

De acuerdo con los registros, a las 21:09 horas se produjo un aumento significativo del viento, con una velocidad sostenida de 40,7 km/h y ráfagas que alcanzaron los 49,7 km/h. El fenómeno se presenta en el marco de una alerta amarilla por viento que continúa vigente para la zona.

El pronóstico advierte que la Capital será afectada por vientos provenientes del sector sur, con velocidades estimadas de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, incluso con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.

Según las previsiones meteorológicas, las condiciones se mantendrán durante la noche de hoy y se extenderán hasta la mañana del sábado 7, por lo que se recomienda prestar especial atención a la evolución del fenómeno.

Las recomendaciones ante la intensidad de las ráfagas

Frente a la continuidad del viento y la posibilidad de que se registren ráfagas de mayor intensidad, resulta importante tomar precauciones tanto en los espacios particulares como en la vía pública.

Entre las principales recomendaciones se encuentra asegurar todos los objetos que puedan desplazarse o desprenderse por acción del viento. Esto incluye macetas, toldos, chapas y cartelería ubicados en patios, balcones y terrazas.

También se aconseja circular con precaución ante la posibilidad de caída de ramas y otros objetos, además de evitar estacionar vehículos debajo de árboles o estructuras que puedan resultar inestables frente a las ráfagas.

Estas medidas buscan reducir los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas previstas mientras permanezca vigente la alerta amarilla.

Sábado: descenso de temperatura y continuidad del viento del sur

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Capital anticipa que durante la madrugada del sábado 07/11 continuará el ingreso del frente frío desde el sur, con ráfagas fuertes de entre 40 y 75 km/h. Para esa jornada seguirá vigente la alerta amarilla por viento.

En cuanto a las condiciones térmicas, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 22°C. La precipitación estimada será de 0 milímetros, por lo que no se prevén lluvias para el día.

El comportamiento del viento y el descenso de las temperaturas marcarán las condiciones meteorológicas de las primeras horas del fin de semana, en continuidad con el cambio de tiempo registrado durante la noche del viernes.

Domingo y lunes: vuelve a subir la temperatura y se intensifica el viento norte

Para el domingo 08/11, el panorama meteorológico comenzará a mostrar una recuperación progresiva de las temperaturas. El SMN pronostica una mínima de 14°C y una máxima de 26°C, con cielo mayormente despejado.

A diferencia de la jornada anterior, el viento soplará desde el sector norte, con velocidades estimadas de entre 20 y 40 km/h. La precipitación prevista continuará en 0 milímetros.

El lunes 09/11, en tanto, se espera un nuevo incremento de las temperaturas, con una mínima que rondará los 16°C y una máxima que llegará a los 30°C. El cielo permanecerá despejado, aunque las condiciones de viento volverán a presentar intensidad: se anticipa viento fuerte del norte, con ráfagas de entre 40 y 60 km/h. Tampoco se esperan precipitaciones, con un registro estimado de 0 milímetros.