La Virgen del Valle continúa su recorrido por instituciones de Catamarca

En el cierre de una nueva semana de visitas por distintas instituciones civiles y organismos públicos, durante la mañana de este jueves 6 de noviembre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle llegó al Nivel Primario del Colegio Pía Didoménico, en el marco de las actividades de preparación para las festividades marianas.

La presencia de la Madre Morena se vivió en un clima de fervor y alegría. Autoridades, docentes, integrantes del personal y alumnos se congregaron para darle la bienvenida, en una jornada especial para la comunidad educativa, que dispuso sus instalaciones con una ambientación festiva para recibir a la imagen de la Virgen.

La Madre del Valle llegó en brazos del padre Facundo Brizuela, rector del Santuario Catedral, quien la llevó hasta las instalaciones escolares. También acompañó este momento el padre Julio Murúa, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción, cuya jurisdicción comprende el establecimiento educativo.

El recibimiento estuvo atravesado por expresiones de afecto de los más pequeños. En uno de los gestos más significativos de la jornada, los niños se acercaron para entregarle flores a la Madre de Jesús, en su tierna advocación del Valle. La ofrenda floral fue una expresión de amor hacia la imagen peregrina, en el marco de una visita que reunió a los distintos integrantes de la comunidad escolar.

Con el Equipo Técnico de Familia y Atención a la Víctima

Durante la misma mañana, la Madre Morena también visitó las dependencias donde cumple sus funciones el Equipo Técnico de los Juzgados de Familia y Atención a la Víctima.

La imagen fue recibida con devoción y respeto por quienes integran este organismo público. Hasta allí llegó portada por el Hno. Norles Marín, quien acompañó el encuentro con una reflexión sobre la maternidad de María.

En ese contexto, el religioso destacó el vínculo de la Virgen con quienes se acercan a ella desde la fe y expresó: "la Virgen nos alcanza de Jesús las gracias que más necesitamos".

La visita se desarrolló como parte del recorrido de la imagen peregrina por organismos públicos e instituciones civiles, una agenda que busca acercar la presencia de la Patrona de Catamarca a distintos espacios de la comunidad durante la preparación de las festividades marianas.

La recepción en las dependencias judiciales estuvo marcada por el respeto y la devoción de sus integrantes, quienes compartieron este momento con la imagen de la Madre del Valle.

La bendición al área de Seguridad

En esta misma jornada, la Virgen del Valle llevó su bendición a la Dirección de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad, donde también le ofrecieron un emotivo recibimiento.

La visita se sumó a las actividades desarrolladas durante la mañana, en una nueva etapa del recorrido por instituciones civiles y organismos públicos. De este modo, la imagen peregrina continuó acercándose a distintos ámbitos de la vida comunitaria, acompañada por expresiones de fe y reconocimiento.

El paso de la Madre Morena por estos espacios forma parte de la preparación para las festividades marianas, con encuentros que convocan a trabajadores, integrantes de instituciones y comunidades educativas.

El itinerario continuará por la escuela Belgrano y APPAC

La agenda prevista para este jueves 6 de noviembre continuará durante la tarde con nuevas visitas. Según el itinerario informado, la imagen peregrina llegará a la escuela Belgrano a partir de las 14:00.

Más tarde, la Patrona de Catamarca visitará APPAC, en el horario comprendido entre las 18:30 y las 20:00. El recorrido de la Virgen del Valle por instituciones civiles y organismos públicos seguirá así con una serie de encuentros que, durante esta semana, tuvieron como protagonistas a comunidades educativas y trabajadores de distintas dependencias.

La jornada de este jueves reunió expresiones de devoción en el Colegio Pía Didoménico, el Equipo Técnico de los Juzgados de Familia y Atención a la Víctima y la Dirección de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad. Con las visitas previstas para la tarde, la imagen peregrina continuará su camino en la preparación de las festividades marianas.