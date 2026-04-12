Catamarca vive la Fiesta de la Virgen del Valle: programación de este domingo

Las celebraciones marianas en honor a la Morena del Valle, iniciaron este sábado con la tradicional y Solemne Bajada y este domingo se desarrolla el primer día del septenario bajo el tema: "María nos recuerda que el mayor título de pertenencia a la Iglesia es ser hijos de Dios".

Bajo este pensamiento, las acciones de la jornada tendrán también tres sentidos momentos. La impronta la van a dar las parroquias del Oeste a primera hora, con la misa de 8 de la mañana. Luego lo más destacado del día será la misa en el Santuario de La Gruta con las Agrupaciones gauchas y el tradicional homenaje de los jinete a la Virgen del Valle.

En la última misa central, como es tradición, el homenaje lo van a rendir la Pastoral Misionera.

A continuación, el detalle del programa del Septenario: