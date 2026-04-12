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Catamarca vive la Fiesta de la Virgen del Valle: programación de este domingo

Luego del inicio de las celebraciones que tuvieron lugar este sábado, este es el detalle de las festividades marianas para esta jornada,

12 Abril de 2026 07.40

Las celebraciones marianas en honor a la Morena del Valle, iniciaron este sábado con la tradicional y Solemne Bajada y este domingo se desarrolla el primer día del septenario bajo el tema: "María nos recuerda que el mayor título de pertenencia a la Iglesia es ser hijos de Dios".

Bajo este pensamiento, las acciones de la jornada tendrán también tres sentidos momentos. La impronta la van a dar las parroquias del Oeste a primera hora, con la misa de 8 de la mañana. Luego lo más destacado del día será la misa en el Santuario de La Gruta con las Agrupaciones gauchas y el tradicional homenaje de los jinete a la Virgen del Valle. 

En la última misa central, como es tradición, el homenaje lo van a rendir la Pastoral Misionera.

A continuación, el detalle del programa del Septenario:

 

virgen del valle septenario día 1
 
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Catamarca Homenaje de los gauchos Virgen del Valle

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