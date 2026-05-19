Christian Herrera abrirá las tardes de El Patio en la Fiesta del Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volverá a contar este año con uno de sus espacios más tradicionales y convocantes: El Patio, el sector elegido por miles de personas para disfrutar de espectáculos en vivo, encuentros familiares y propuestas gastronómicas con acceso libre y gratuito.

En ese marco, se confirmó que el cantante y compositor Christian Herrera será uno de los protagonistas de la programación artística y tendrá a su cargo la apertura de las tardes del viernes 17 de julio.

La presentación del artista formará parte de las actividades previstas dentro de la fiesta mayor de los catamarqueños, que nuevamente reunirá música, cultura y tradición en distintos escenarios y espacios de encuentro. El Patio se consolidó en las últimas ediciones como uno de los sectores de mayor circulación y permanencia del público, convocando cada año a familias y grupos de amigos que eligen disfrutar allí de una propuesta artística abierta y descontracturada.

Una voz ligada a las raíces del Chaco salteño

Nacido en Morillo, en el norte de la provincia de Salta, Christian Herrera construyó una identidad artística profundamente vinculada a las raíces culturales y sonoras del Chaco salteño.

A lo largo de su carrera, el músico incorporó en sus canciones historias, paisajes y elementos propios de la región donde creció, desarrollando una propuesta que mantiene una fuerte conexión con el folklore tradicional y con las expresiones culturales del norte argentino.

Su repertorio combina chacareras, zambas, folklore tradicional e influencias contemporáneas. Esa combinación le permitió construir un estilo propio dentro de la escena folklórica nacional y ampliar progresivamente su presencia en peñas, festivales y encuentros populares de distintas provincias.

El crecimiento de Christian Herrera

En los últimos años, Christian Herrera experimentó un crecimiento sostenido dentro del circuito de festivales folklóricos del país, consolidándose como una de las voces jóvenes de mayor proyección dentro del género. El cantante logró ganar espacio en escenarios de relevancia nacional y fortalecer su vínculo con el público a través de presentaciones en distintos encuentros folklóricos.

Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó con la obtención del Premio Consagración del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, considerado uno de los reconocimientos más importantes de la música folklórica argentina.

La distinción significó un fuerte impulso para su proyección artística y consolidó su presencia dentro del panorama nacional del folklore.

El antecedente de su paso por el Escenario Mayor

La relación de Christian Herrera con la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho ya cuenta con un antecedente reciente de fuerte repercusión. Durante la edición 2025 del festival, el artista fue una de las figuras más destacadas del Escenario Mayor, logrando una importante respuesta del público y consolidando su vínculo con la fiesta catamarqueña.

Ahora, su regreso para presentarse en El Patio suma expectativa dentro de la programación artística del evento, especialmente por el perfil cercano y popular que caracteriza a ese espacio.

La propuesta de El Patio se diferencia por ofrecer espectáculos en un entorno relajado y abierto, donde el público puede disfrutar de música en vivo mientras comparte encuentros sociales y propuestas gastronómicas.

Nueve jornadas de música, gastronomía y acceso gratuito

La organización confirmó que El Patio acompañará durante nueve jornadas la programación general de la Fiesta del Poncho, reafirmando su rol como uno de los sectores más elegidos del evento.

El espacio volverá a reunir:

Espectáculos musicales en vivo .

. Acceso libre y gratuito .

. Propuestas gastronómicas .

. Ambiente festivalero y familiar.

La convocatoria de artistas como Christian Herrera forma parte de una programación orientada a fortalecer la identidad folklórica del evento y sostener un espacio de encuentro accesible para el público.

Con la confirmación del artista salteño para el viernes 17 de julio, El Patio comienza a perfilar una nueva edición marcada por la música popular, las raíces folklóricas y la participación de figuras que mantienen una fuerte conexión con el público festivalero.