Ciencia y Literatura cierra con una charla sobre psicoanálisis y la obra de Schweblin

El ciclo "Ciencia y Literatura. Charlas con científicos de Catamarca" llegará a su cuarto y último encuentro el próximo viernes 20 de noviembre, a las 18, en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). La propuesta, de carácter gratuito, tendrá como eje los vínculos entre el conocimiento científico y la literatura, mediante conversaciones que permiten abordar diferentes disciplinas a partir de obras, autores y perspectivas especializadas.

En esta última jornada, el tema elegido será "Psicoanálisis y Ciencia. Fantasías, traumas y lo cotidiano en la narrativa de Samanta Schweblin", una propuesta que invita a explorar las dimensiones psicológicas y humanas presentes en algunos textos de la reconocida escritora, tomando como punto de partida situaciones narrativas en las que lo extraño aparece dentro de escenarios cotidianos.

El encuentro contará con la participación de la licenciada Florencia Quiroga, psicóloga practicante del psicoanálisis e integrante de la Delegación Catamarca del IOM3, donde se desempeña como responsable de Biblioteca y coordinadora de Nudo Mancha, perteneciente a Nueva Red Cereda.

La conversación estará moderada por Verónica Gostissa, abogada y ecofeminista, quien se desempeña como coordinadora por Argentina del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.

La actividad propone generar un espacio de intercambio en el que la literatura funcione como punto de partida para reflexionar sobre cuestiones vinculadas con la subjetividad, las experiencias humanas y las interpretaciones que pueden surgir desde el campo del psicoanálisis.

Samanta Schweblin como punto de partida

La obra de Samanta Schweblin será el eje literario de esta última conversación. A partir de algunos de sus textos, la actividad propone recorrer los cruces entre psicoanálisis y ciencia, tomando como referencia diferentes situaciones narrativas que permiten interrogar aspectos de la vida cotidiana y de las experiencias individuales.

Entre los temas previstos para el intercambio se encuentran la maternidad, la vejez, las rarezas de lo humano y los miedos propios y ajenos. Se trata de dimensiones que serán abordadas desde una perspectiva psicoanalítica, con atención a las situaciones en las que aquello que parece insólito irrumpe en la cotidianeidad y pone en cuestión las ideas establecidas sobre lo que se considera normal.

La propuesta busca profundizar en esos momentos en los que las experiencias humanas adquieren características inesperadas y generan interrogantes sobre las formas de interpretar la realidad. Desde esa mirada, los textos literarios permiten abrir preguntas sobre los vínculos, los temores, las experiencias personales y las distintas maneras en que las personas atraviesan situaciones que escapan a lo habitual.

La conversación no se limitará a una lectura literaria de los textos, sino que planteará un acercamiento desde el psicoanálisis para explorar los sentidos que pueden construirse alrededor de las experiencias y los comportamientos humanos.

En ese marco, la participación de Florencia Quiroga aportará una perspectiva vinculada con su formación y práctica profesional, mientras que la moderación de Verónica Gostissa acompañará el desarrollo del intercambio entre literatura, conocimiento y reflexión.

Cuatro encuentros para acercar distintas disciplinas al público

El encuentro del 20 de noviembre marcará el cierre de un recorrido que comenzó en agosto y se extendió hasta noviembre, con un total de cuatro jornadas destinadas a generar diálogos entre distintas áreas del conocimiento y la literatura.

A lo largo de esos meses, el ciclo convocó a especialistas que compartieron sus investigaciones, conocimientos y perspectivas a partir de obras y autores, utilizando la literatura como una herramienta para acercar contenidos científicos a diferentes públicos.

Cada encuentro tuvo una temática particular y permitió establecer relaciones entre disciplinas científicas y universos literarios, con propuestas que abordaron desde las ciencias biológicas y la geología hasta las ciencias humanas y el psicoanálisis.

El primer encuentro se realizó en agosto y permitió conversar sobre los cruces entre ciencia y literatura a partir de la distinción entre murciélagos y vampiros. La charla contó con el aporte de la Dra. en Ciencias Biológicas Cecilia Castilla, quien participó de una propuesta orientada a explorar las relaciones entre el conocimiento científico y las representaciones presentes en la literatura.

La elección de esta temática permitió establecer un punto de partida para el ciclo, poniendo en diálogo elementos vinculados con el mundo natural y las construcciones literarias que forman parte del imaginario cultural.

La Puna catamarqueña y sus vínculos con Marte

En septiembre tuvo lugar el segundo encuentro, que contó con la participación de la Dra. en Geología Agustina Lencina. En esa oportunidad, la conversación estuvo centrada en la Puna catamarqueña como territorio análogo al planeta Marte y en los vínculos entre la ciencia y la ciencia ficción.

La propuesta permitió abordar las características de un territorio provincial desde una perspectiva científica y relacionarlas con las representaciones y posibilidades que plantea la ficción alrededor de otros escenarios planetarios.

De esta manera, la Puna catamarqueña se convirtió en el punto de partida para una conversación que vinculó el conocimiento geológico con las narrativas de ciencia ficción, ampliando el recorrido temático del ciclo hacia las relaciones entre los paisajes terrestres y los imaginarios sobre otros planetas.

Ciencia, naturaleza y posibles futuros para el planeta

En octubre, el tercer encuentro tuvo como protagonista al Dr. en Ciencias Humanas Horacio Machado Aráoz, quien conversó sobre la manera en que la ciencia mira e interpreta la naturaleza.

La actividad propuso reflexionar sobre las formas de comprender el mundo natural y sobre los posibles futuros para el planeta, incorporando una mirada desde las ciencias humanas al diálogo que el ciclo venía desarrollando entre conocimiento científico y literatura.

Con esta tercera jornada, la iniciativa continuó ampliando las perspectivas desde las cuales abordar los grandes temas vinculados con la naturaleza, la sociedad y las formas de interpretar la realidad.

El recorrido de agosto a octubre permitió así reunir distintas especialidades y enfoques, con investigadores que compartieron sus conocimientos a partir de temáticas que conectaron la ciencia con las expresiones literarias y las preguntas que estas generan.