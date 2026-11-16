La Ruta del Adobe celebró su novena edición con 22 vehículos

La pasión por los vehículos clásicos, el compañerismo y el encuentro entre amigos volvieron a ser protagonistas en Catamarca con la realización de la novena edición de "La Ruta del Adobe", una tradicional propuesta organizada por el Club Autos de Época de Catamarca, que se desarrolló este domingo 15 de noviembre y convocó a alrededor de 22 vehículos.

La actividad reunió a propietarios y aficionados de automóviles antiguos y modelos que forman parte de distintas etapas de la historia del automovilismo, en una jornada que combinó la exhibición de las máquinas, el recorrido por diferentes localidades y un espacio de camaradería entre los participantes.

La convocatoria tuvo como punto de partida la estación de servicio AXION, ubicada en la ciudad Capital. Desde allí comenzó la travesía que llevó a la caravana por distintos destinos de Catamarca, con un itinerario que incluyó La Puerta, El Rodeo y Las Juntas.

Posteriormente, los participantes regresaron a El Rodeo, donde estaba previsto el cierre de la jornada con un almuerzo compartido en el restaurante del complejo turístico-religioso del Camino de la Fe.

De esta manera, la novena edición volvió a reunir a integrantes habituales del club y a nuevos participantes que se incorporaron a la propuesta, ampliando la convocatoria de una actividad que tiene como eje el disfrute de los automóviles de época y los vínculos que se generan alrededor de esta afición.

Veintidos autos y una gran caravana

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue la variedad de automóviles que formaron parte del encuentro. La convocatoria sumó aproximadamente 22 vehículos, entre los que se destacaron modelos clásicos, unidades restauradas y otros rodados que se incorporaron por primera vez a las travesías del club.

Entre las nuevas incorporaciones hubo una cupecita de época del Turismo Carretera (TC), un BMW, dos Chevrolet 400, una Estanciera IKA, una Chevrolet S10 y una Kombi Volkswagen.

También participaron dos Torino, uno de los cuales despertó particular interés por su restauración y configuración histórica.

Se trató de un ejemplar preparado con las características de los Torino que integraron la denominada Misión Argentina en las históricas 84 Horas de Nürburgring, una referencia destacada dentro de la historia del automovilismo argentino.

La presencia de este vehículo aportó un componente especial a la convocatoria, al vincular la exhibición de automóviles clásicos con uno de los episodios más recordados de la participación argentina en competencias internacionales de resistencia.

La diversidad de modelos permitió reunir distintas expresiones de la historia automotriz, desde vehículos tradicionales hasta unidades que evocan momentos relevantes del deporte motor nacional.

La Puerta, El Rodeo y Las Juntas

El itinerario de "La Ruta del Adobe" constituyó otro de los componentes centrales de la propuesta. La salida desde la estación de servicio AXION de la Capital marcó el comienzo de un recorrido que permitió a los participantes compartir la experiencia de circular en caravana por diferentes localidades catamarqueñas.

La primera parte de la travesía contempló el paso por La Puerta, El Rodeo y Las Juntas, para luego regresar a El Rodeo, donde se desarrolló el encuentro gastronómico y social que puso fin a la jornada.

El recorrido permitió que los propietarios disfrutaran de sus vehículos en movimiento y compartieran una experiencia colectiva, más allá de la exhibición estática de los automóviles.

La actividad mantuvo así el espíritu de las travesías del club, que buscan reunir a personas con una afición común y generar espacios para disfrutar de sus máquinas, intercambiar experiencias y fortalecer los vínculos entre sus integrantes. El cierre tuvo lugar en el restaurante del complejo turístico-religioso Camino de la Fe, donde los participantes compartieron un almuerzo y prolongaron el encuentro en un ambiente de camaradería.

Compañerismo y nuevos integrantes

El presidente del Club Autos de Época de Catamarca, Pablo Avilés, expresó su satisfacción por el desarrollo de esta novena edición y destacó tanto la posibilidad de disfrutar de los vehículos como el valor del encuentro entre los integrantes de la institución.

"Fue un buen encuentro, pudimos disfrutar de nuestras máquinas y de los amigos que nos da todos los días el club, estamos muy felices por la llegada de nuevos integrantes que se sumaron a nuestras travesías, a todos les quiero dar las gracias por estar siempre", manifestó.

Las palabras del titular de la entidad reflejaron dos aspectos centrales de la convocatoria: la pasión compartida por los automóviles de época y el crecimiento del grupo mediante la incorporación de nuevos participantes.

La llegada de nuevos integrantes representa un elemento importante para la continuidad de las actividades, ya que permite ampliar la comunidad de aficionados y sumar otros vehículos a las propuestas que organiza el club.

Avilés también aprovechó la ocasión para agradecer la presencia y el acompañamiento de quienes participan habitualmente de las travesías, destacando el vínculo que se construye alrededor de cada encuentro.

La presencia de Walter D´Agostini

La novena edición de "La Ruta del Adobe" también contó con la presencia de Walter y Augusto D'Agostini, pilotos vinculados al Rally Argentino, quienes se sumaron al encuentro organizado por el Club Autos de Época de Catamarca.

Su participación aportó otro componente relacionado con el automovilismo deportivo, en una jornada que reunió tanto a aficionados de los vehículos históricos como a referentes de la actividad competitiva.

La presencia de los pilotos acompañó una convocatoria que tuvo como protagonistas a los automóviles clásicos y a sus propietarios, pero que también permitió compartir experiencias entre personas vinculadas de distintas maneras con el mundo del motor.