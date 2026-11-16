El Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú abrió sus puertas a la historia

A pesar de la mañana lluviosa, el pasado sábado 14 de noviembre se desarrolló una nueva edición de "Pasos con Historia", la propuesta organizada por la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos que, en esta oportunidad, invitó a conocer el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú, ubicado en la ciudad Capital.

La actividad propuso un acercamiento a uno de los espacios que conserva testimonios materiales de diferentes etapas de la historia provincial. A través de un recorrido por sus instalaciones, los participantes pudieron conocer aspectos vinculados con los orígenes del cementerio, sus distintos emplazamientos, las características de su estructura arquitectónica y la presencia de mausoleos y monumentos funerarios pertenecientes a personalidades que tuvieron relevancia en la vida política, social, científica y cultural de Catamarca.

La iniciativa permitió abordar el cementerio no solamente como un espacio destinado a las prácticas funerarias, sino también como un ámbito en el que permanecen expresiones arquitectónicas, símbolos y referencias que permiten reconstruir parte de la memoria colectiva de la comunidad.

Los orígenes del cementerio y su traslado definitivo en 1884

El recorrido estuvo guiado por el profesor Carlos Carabajal, quien, junto a Walter Rojas, compartió con los asistentes una reseña sobre los orígenes del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú y los diferentes emplazamientos que tuvo a lo largo de su historia.

Durante la explicación se reconstruyó el proceso que llevó al establecimiento definitivo del cementerio en el predio actual, cuyo traslado se concretó en 1884. Este antecedente permitió contextualizar históricamente el espacio y comprender las transformaciones que atravesó hasta consolidarse en su ubicación actual.

Otro de los aspectos desarrollados estuvo relacionado con las características arquitectónicas del lugar. En particular, se hizo referencia a los elementos de la antigua estructura que conservan el diseño del arquitecto Luis Caravati, cuya intervención constituye una de las referencias destacadas para reconocer el valor patrimonial del conjunto.

De esta manera, la visita vinculó la historia institucional del cementerio con las expresiones arquitectónicas que todavía pueden observarse en sus instalaciones, permitiendo a los participantes identificar componentes de distintas épocas y reconocer la importancia de preservar esos testimonios.

Mausoleos y monumentos de personalidades provinciales

Uno de los tramos centrales de la actividad se desarrolló a lo largo de la calle principal del cementerio. Allí, los asistentes pudieron observar y conocer algunos de los mausoleos y monumentos funerarios pertenecientes a reconocidas personalidades de la historia provincial, además de las construcciones correspondientes a familias tradicionales de Catamarca.

Entre los espacios visitados se encontraron los mausoleos vinculados con figuras que ocuparon lugares destacados en la vida pública de la provincia. El itinerario incluyó referencias al exgobernador Octaviano Navarro y al doctor Adolfo Mercado.

También se abordó la historia del científico catamarqueño Carlos Malbrán, cuyos restos fueron posteriormente trasladados a Buenos Aires. Su presencia dentro de las referencias históricas del recorrido permitió incorporar al itinerario una figura vinculada con el ámbito científico.

La visita incluyó, además, referencias a otros exgobernadores, entre ellos José Silvano Daza, Vicente Leónidas Saadi y Ramón Eduardo Saadi. De esta manera, el recorrido permitió reconocer la presencia de distintas figuras relacionadas con la trayectoria política de Catamarca y acercar a los participantes a los testimonios materiales que permanecen en el cementerio.

La historia provincial también estuvo representada desde el ámbito de la cultura popular. En ese segmento se mencionó al cantante Walter Olmos, cuya referencia formó parte del itinerario por los espacios vinculados con personalidades reconocidas por la comunidad.

El recorrido culminó en el sector más nuevo del cementerio, donde se encuentra la urna que contiene los restos de Felipe Varela. Este punto marcó el cierre de la visita y permitió incorporar otra referencia histórica al conjunto de personalidades abordadas durante la jornada.

Arquitectura, ornamentación y símbolos

Más allá de las referencias biográficas e históricas, la propuesta permitió detenerse en los elementos materiales que caracterizan a los mausoleos y monumentos funerarios. Los participantes pudieron observar los diferentes estilos arquitectónicos, los materiales utilizados en las construcciones y los recursos ornamentales presentes en cada espacio.

El análisis también incluyó los símbolos y rituales relacionados con las prácticas funerarias de distintas épocas, religiones y pensamientos. Estos elementos permitieron reconocer cómo las formas de representar la memoria de las personas fallecidas fueron expresándose a través de construcciones, imágenes, ornamentaciones y otros componentes presentes en los espacios funerarios.

En ese sentido, el recorrido ofreció una mirada que fue más allá de la descripción de los monumentos. La observación de los estilos, los materiales y los símbolos permitió relacionar las características de cada construcción con las concepciones y costumbres de los períodos históricos a los que pertenecen.

Durante la actividad, Carabajal destacó que estos espacios permiten reconstruir aspectos de la vida política, social y cultural de la comunidad. Desde esa perspectiva, los mausoleos y monumentos constituyen testimonios materiales de la historia, porque conservan referencias sobre las personas, las familias, las expresiones culturales y las prácticas de diferentes momentos de la sociedad catamarqueña.

Estudiantes e investigadores participaron del intercambio

La jornada contó con la presencia de estudiantes y personas interesadas en la temática, entre ellas algunas que ya contaban con experiencias de investigación relacionadas con los contenidos abordados.

Esa participación enriqueció el intercambio durante el recorrido, al sumar preguntas, observaciones y conocimientos vinculados con los distintos aspectos históricos y patrimoniales que se fueron desarrollando a lo largo de la visita.

La presencia de asistentes con diferentes intereses permitió que la actividad se convirtiera en un espacio de aprendizaje compartido, en el que las explicaciones de los guías se complementaron con las experiencias y aportes de quienes participaron.

A pesar de las condiciones climáticas de esa mañana, la propuesta pudo concretarse y convocó a quienes se acercaron para conocer el patrimonio del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú desde una perspectiva histórica, arquitectónica y cultural.