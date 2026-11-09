Cientos de fieles acamparon en Palermo y Claypole para recibir al Papa

Cientos de fieles acamparon durante la madrugada de este lunes en Palermo y Claypole para estar cerca del papa León XIV, en el segundo día de su visita a la Argentina. Los grupos de creyentes se instalaron al aire libre, pese al frío, con la intención de asegurarse un lugar próximo al sumo pontífice, que tiene previstas dos actividades centrales con miles de personas a la espera.

En Palermo, la concentración se produjo frente al Monumento de los Españoles, donde León XIV celebrará una misa multitudinaria a las 11:30. El predio fue declarado feriado en todo el territorio nacional para la jornada. En Claypole, en tanto, decenas de personas se acercaron durante la madrugada al Cottolengo Don Orione, institución que el Papa visitará antes de regresar a la Ciudad de Buenos Aires.

Algunas familias comenzaron a llegar cerca de las 00 a Palermo, mientras que en el partido bonaerense los primeros grupos arribaron alrededor de las 4 de la mañana. La fe se manifestó en ambos puntos de concentración mediante oraciones, cánticos y carteles, en una espera que atravesó las horas de la noche y la madrugada.

En Claypole, además, bandas en vivo sonaron durante toda la noche. Entre las pancartas que acompañaron la concentración se leían mensajes de agradecimiento dirigidos al pontífice, como "Gracias, papa León XIV".

La visita al Cottolengo Don Orione y el compromiso con la dignidad

La agenda de León XIV comenzará a las 9:15, cuando se reunirá con trabajadores y personas asistidas en el Cottolengo Don Orione. Luego, el pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con las actividades previstas.

La elección de Claypole como uno de los destinos de la visita tiene un antecedente vinculado a la trayectoria de Francisco, quien, antes de convertirse en Papa, era Jorge Bergoglio. Bergoglio celebraba misas en ese lugar y había impuesto entre los seminaristas una práctica no escrita: pasar un mes trabajando con personas con discapacidad antes de ordenarse.

Con su presencia en el Cottolengo, León XIV pondrá en agenda la situación de quienes, según sus propias palabras, ven amenazada su dignidad por las condiciones de la economía global. La visita tendrá como escenario una institución que recibe a personas asistidas y reúne a trabajadores que desarrollan allí sus tareas.

Una deuda de 828 millones de pesos y un acuerdo con la Iglesia

La visita papal también se produce en medio de una situación financiera que involucró al Gobierno nacional y al Cottolengo Don Orione. El Ejecutivo mantenía una deuda de 828 millones de pesos con la institución.

Días antes de la llegada del Papa, la Casa Rosada canceló ese monto luego de una negociación silenciosa con la Iglesia, según informó Infobae. Además, el Gobierno acordó sostener en el futuro el flujo de fondos públicos hacia el Cottolengo.

La cancelación de la deuda y el compromiso de mantener el financiamiento quedaron vinculados a la situación de la institución, que recibirá al pontífice durante la primera parte de la jornada.

En Claypole

La misa multitudinaria en Palermo y el recorrido por Avenida Libertador

Luego de su actividad en Claypole, León XIV tiene previsto comenzar a las 10 su recorrido por Avenida Libertador. A las 11:30 celebrará una misa multitudinaria en el escenario montado frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.

La ceremonia será uno de los momentos centrales de este segundo día de visita. La concentración de fieles comenzó muchas horas antes, con familias y grupos de creyentes que permanecieron en las inmediaciones del predio para presenciar la celebración.

El feriado dispuesto en todo el país acompaña la jornada, en la que el pontífice desarrollará distintas actividades religiosas e institucionales antes de continuar con su agenda en la Argentina.

Encuentros con sindicalistas, empresarios y referentes sociales y religiosos

Tras la misa en Palermo, el Papa tiene previsto un encuentro a las 16 en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Allí se reunirá con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales.

A las 17:30, León XIV presidirá una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, junto a líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. La jornada concluirá a las 18:45 con la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, acompañado por el Episcopado argentino.

La agenda del lunes combinará así la visita al Cottolengo Don Orione, una misa multitudinaria y encuentros con representantes de sectores sociales, económicos y religiosos.