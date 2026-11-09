Fuertes sismos sacudieron el Oeste de Catamarca durante la madrugada

Dos fuertes movimientos sísmicos sorprendieron a los habitantes del Oeste provincial durante la madrugada de este lunes, provocando momentos de preocupación y susto en numerosos hogares. El primero de los temblores se hizo sentir con intensidad en la ciudad de Fiambalá y también fue percibido en distintas localidades de la región, generando una inmediata reacción entre quienes se encontraban descansando.

La repentina aparición del fenómeno, en un horario en el que buena parte de la población permanecía en sus viviendas, despertó sorpresa y temor. La intensidad con la que se sintió en Fiambalá convirtió al sismo en uno de los principales temas de conversación de las primeras horas de la mañana.

Apenas se produjo el movimiento, las redes sociales comenzaron a reflejar lo ocurrido. Vecinos compartieron sus experiencias, relataron el miedo que les provocó el temblor y consultaron si otras personas también lo habían percibido. Los mensajes y comentarios dieron cuenta de la inquietud que generó el episodio, especialmente por la fuerza con la que fue sentido.

El reporte del INPRES y los datos del movimiento

De acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo fue registrado a las 05:22:15, hora local, durante la madrugada de este lunes. El reporte técnico consignó una magnitud estimada de 4,5 grados.

El epicentro fue ubicado a 16 kilómetros al noroeste de Tinogasta, a 196 kilómetros al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca y a 181 kilómetros al noroeste de La Rioja. La información también incluyó las coordenadas geográficas correspondientes al punto señalado por el organismo.

Los datos técnicos difundidos fueron los siguientes:

Fecha: lunes 9 de noviembre.

Hora de registro: 05:22:15, hora local.

Magnitud informada por el INPRES: 4,5 grados.

Epicentro: 16 kilómetros al noroeste de Tinogasta.

Distancia respecto de San Fernando del Valle de Catamarca: 196 kilómetros al oeste.

Distancia respecto de La Rioja: 181 kilómetros al noroeste.

Coordenadas geográficas: 27,95° de latitud sur y 67,66° de longitud oeste.

El organismo aclaró que el resultado correspondía a un cálculo automático, por lo que se encontraba sujeto a la revisión de un especialista en sismología. Esta precisión fue incluida en el reporte, que advirtió que los datos podían ser evaluados posteriormente.

La repercusión inmediata en las redes sociales

La reacción de los vecinos fue uno de los aspectos más visibles tras el movimiento. Las plataformas digitales se convirtieron en un espacio donde se compartieron relatos sobre la experiencia y se plantearon consultas acerca de la percepción del temblor en otros sectores de la región.

Los comentarios estuvieron marcados por la sorpresa, las expresiones de temor y la preocupación por la intensidad del sismo. Las preguntas sobre si otras personas también lo habían sentido se multiplicaron durante las primeras horas de la mañana, mientras los habitantes intentaban dimensionar lo ocurrido.

La rápida circulación de mensajes reflejó el impacto que tuvo el movimiento en la comunidad de Fiambalá. El temblor no solo fue percibido físicamente, sino que también generó una inmediata conversación entre los vecinos, que buscaron compartir sus impresiones y conocer las experiencias de quienes se encontraban en otros lugares.

El segundo sismo

En tanto a las 06.09 de esta misma mañana se registró otro fenómeno.

El episodio en este caso, también reportado por el organismo nacional marca que el temblor fue de una magnitud de 2.7, esta vez con una profundad de 197 km. En cuanto al epicentro se marcó que fue a 62 km al Oeste de San Miguel De Tucumán; 216 km al Noroeste de la Capital de Catamarca; y a 79 km al Oeste de Santa María.