Otro lunes de feriado con calorcito y viento en Catamarca

Este feriado se viene con temperaturas que irán en aumento a lo largo del día, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La máxima prevista será de 29 grados durante la tarde, mientras que la mínima se ubicará en 18 grados en las primeras horas de la jornada.

El panorama estará caracterizado por condiciones de algo nublado y la presencia de viento, con velocidades que podrían intensificarse y ráfagas de hasta 69 km/h.

Mañana algo nublada

Durante la madrugada, el tiempo se presentó algo nublado, con una temperatura de 16 grados. Para la mañana, las condiciones continuarán con algo de nubosidad. La temperatura ascenderá hasta los 21 grados, con viento del Norte y velocidades que se mantendrán entre los 23 y 31 km/h.

Sin embargo, se prevé un incremento en la intensidad de las ráfagas, que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h. Al igual que durante la madrugada, no se esperan lluvias.

La tarde: calor y más viento

En la tarde de este lunes se va a dar la temperatura máxima prevista de 29 grados. A diferencia de las primeras horas del día, el SMN anticipa condiciones ventosas, con una velocidad del viento de entre 32 y 41 km/h y dirección predominante del Norte.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, constituyendo uno de los principales datos a tener en cuenta durante el desarrollo de la jornada.

Noche: continúa el viento

Llegada la noche, las condiciones ventosas persistirán en Catamarca. La temperatura descenderá hasta los 25 grados, luego de haber alcanzado los 30 grados durante la tarde.

El viento tendrá la velocidad de la hora anterior, aunque la dirección predominante cambiará del Norte al Noreste. Las ráfagas se mantendrán en valores elevados, con registros previstos de entre 60 y 69 km/h.

De esta manera, el cierre del feriado estará marcado por la continuidad del viento y temperaturas que permanecerán por encima de los valores registrados durante la madrugada y la mañana.