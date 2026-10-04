Cientos de niños celebraron al Beato Esquiú en una jornada de fe y alegría

En la tarde del sábado 3 de octubre, alrededor de 600 niños y niñas provenientes de distintas comunidades de Capital y de algunas localidades del interior de Catamarca participaron de una jornada marcada por la fe, la alegría y el encuentro comunitario. La celebración se desarrolló en el amplio Salón Virgen del Valle de la casa de retiros espirituales Emaús, donde se llevó a cabo el 10º Encuentro Diocesano de Niños.

La convocatoria tuvo como eje la figura del Beato Fray Mamerto Esquiú, en el marco de la celebración por los 200 años de su nacimiento. Bajo el lema "Con Fray Mamerto Esquiú en el Cielo", los pequeños participaron de distintas actividades en las que la figura del Beato estuvo presente junto a Jesús y Nuestra Madre del Valle.

La jornada tuvo además un motivo especial: la celebración de la primera década de la Pastoral de la Niñez, responsable de promover cada año este espacio destinado a los más pequeños e invitarlos a vivir "la gran aventura de la santidad". La tarea cuenta con el asesoramiento del padre Santiago Granillo.

Una jornada de encuentro, música y expresiones artísticas

El encuentro se desarrolló en un clima de mucha alegría, con la presencia y el acompañamiento de padres y catequistas, quienes compartieron junto a los niños las diferentes propuestas preparadas para la jornada.

La música, el canto y las expresiones artísticas ocuparon un lugar destacado desde los primeros momentos. En primera instancia, los alumnos del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, de San Isidro, Valle Viejo, ofrecieron una representación teatral centrada en distintos momentos de la vida del Beato Esquiú.

La obra, denominada "Con Fray Mamerto en el Cielo", permitió acercar a los niños a la figura del Beato a través de una propuesta artística y participativa, integrando la celebración de su bicentenario con el encuentro diocesano. La jornada fue así articulando distintos momentos destinados a que los niños pudieran compartir, expresarse y vivir la celebración desde diferentes dimensiones, siempre con la figura de Esquiú como uno de los ejes centrales.

San Francisco de Asís y Esquiú

Uno de los momentos centrales fue la celebración de la Santa Misa, presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč. La Eucaristía fue concelebrada por el padre Santiago Granillo, asesor espiritual de la Pastoral de la Niñez, y por el padre Carlos Rodríguez, párroco de la Inmaculada Concepción de El Alto.

Durante la celebración eucarística se presentaron signos vinculados con la figura del Beato Esquiú, mientras que el obispo interactuó con los pequeños y reflexionó junto a ellos sobre el Evangelio proclamado, referido a la parábola de la viña, correspondiente a Mateo 21,33-43.

En ese marco, Mons. Urbanc también recordó una fecha vinculada con la figura de San Francisco de Asís. Señaló que en esa jornada se cumplían 800 años de la muerte de San Francisco de Asís y explicó que se denomina Día del Tránsito porque "dejó este mundo allá en Asís".

El obispo vinculó además esa conmemoración con el ejemplo de vida que inspiró al Beato Mamerto Esquiú, particularmente en valores como la pobreza, la obediencia, la sencillez y la oración.

En su mensaje dirigido a los niños, pidió que ese ejemplo también pueda inspirar nuevas vocaciones. En ese sentido, expresó el deseo de que entre los niños y niñas presentes puedan surgir sacerdotes franciscanos y monjitas clarisas, vinculando esta última referencia con Santa Clara de Asís, contemporánea de San Francisco.

Urbanc recordó que de esa historia surgieron la Orden de las Clarisas y la Orden Franciscana, y planteó la necesidad de que muchos chicos y chicas quieran servir al Señor y trabajar en la "viña del Señor", para cuidarla de tantas cosas malas y contribuir a que florezca el Reino de Dios en el mundo.

Un momento de Adoración Eucarística

Después de la Santa Misa, la jornada continuó con un momento de profunda oración durante la Adoración Eucarística.

En ese espacio, los participantes pusieron ante Jesús distintas intenciones. Los niños habían escrito sus pedidos en corazones de cartulina, que fueron presentados durante este momento de oración. También se elevaron aquellas intenciones que permanecían en el corazón de cada una de las personas presentes.

La Adoración permitió generar un espacio diferente dentro de la jornada, orientado especialmente a la oración y al encuentro con Jesús, en continuidad con el sentido espiritual que había atravesado el encuentro desde su inicio.

La danza folclórica y el cierre de una jornada especial

Hacia el final de la celebración, los niños y las familias pudieron disfrutar de una presentación de danza folclórica a cargo del grupo del oratorio Divino Niño Jesús, ubicado en el barrio Villa Eumelia de Capital.

La expresión artística volvió a formar parte así de una jornada que combinó momentos de celebración, música, teatro, danza, oración y reflexión. Como corolario del encuentro, los participantes cantaron el "Cumpleaños Feliz" al Beato Mamerto Esquiú. La celebración permitió poner nuevamente en el centro su figura y su legado, que impregnaron la jornada de fe infantil.

El cierre tuvo además un significado particular para quienes forman parte de la Pastoral de la Niñez, ya que se celebraron los diez años de tarea evangelizadora desarrollada con distintos sectores de la comunidad.

Diez años de la Pastoral de la Niñez

El 10º Encuentro Diocesano de Niños coincidió con el décimo aniversario de la Pastoral de la Niñez, institución que cada año impulsa este espacio destinado a los más pequeños y que sostiene una tarea evangelizadora dirigida a diferentes grupos.

En esta primera década, su labor alcanzó a niños, embarazadas y ancianos, según se destacó durante la celebración.