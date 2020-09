Clausuraron una remisería por un caso positivo

Julio Castro, presidente de la Asociación de choferes de Remises y Taxis, manifestó su malestar debido a la clausura de una remisería por un "supuesto incumplimiento al protocolo por el coronavirus".

Castro señaló que hoy desde el COE les informaron que uno de los choferes dio positivo en coronavirus y procedieron al cierre de la empresa.

"El chofer que dio positivo en Covid-19 le comunicaron los resultados hoy, pero él hace siete días que no está trabajando en la empresa. Están las planillas donde se verifica que esta persona no tuvo contacto".

"No entendemos porqué nos clausuraron. Los elementos de higiene están como corresponde. Cumplimos con los protocolos que impuso el COE. No se tomó estas medidas con otras empresas, no entiendo porqué justamente con nosotros si", indicó Castro y añadió: "Realmente es durísimo, la estamos pasando mal. Estamos en una fase que se nos complica todo, y encima con la empresa cerrada y no sabemos si nos van a multar".