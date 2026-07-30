Del rescate histórico a la peor experiencia: turista pone en la mira el accionar de los guías

La cordillera de Fiambalá volvió a convertirse en noticia a nivel provincial y nacional, aunque esta vez no por la belleza de sus paisajes ni por el atractivo turístico del Balcón del Pissis, sino por las consecuencias que tuvieron las condiciones climáticas sobre quienes realizaban excursiones en la zona.

El miércoles concluyó un operativo considerado histórico, mediante el cual 211 personas fueron rescatadas luego de quedar varadas en el Balcón del Pissis. El despliegue permitió socorrer a los turistas atrapados en medio de un escenario marcado por las inclemencias climáticas. Un día después del operativo, el caso ingresó en una nueva etapa. Mientras la Justicia de Catamarca ya investiga lo sucedido y comenzaron a analizarse las posibles responsabilidades, las redes sociales se transformaron en un espacio donde empezaron a difundirse los relatos de personas que estuvieron en el lugar.

Según la información proporcionada, además de los testimonios de algunos de los rescatados, muchos de los cuales, de acuerdo a testimonios que se multiplican en las redes, no asumen su cuota de responsabilidad por lo ocurrido, mientras otros comienzan a dirigir los cuestionamientos hacia los guías turísticos y la falta de cuidados y de respeto por las advertencias que se habrían realizado previamente.

"La peor experiencia que viví en un viaje"

Entre esos relatos tomó notoriedad el de Malika, una reconocida creadora de contenidos de viajes, quien aseguró haber visitado el Balcón del Pissis el martes, un día antes del operativo de rescate. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, definió la excursión como "la peor experiencia que viví en un viaje" y relató una serie de situaciones que, según su versión, comenzaron antes incluso de iniciar el ascenso.

De acuerdo con su testimonio, ese mismo martes máquinas de una empresa minera estaban realizando tareas de limpieza sobre el camino y una persona encargada del lugar les habría advertido que no era posible continuar. "Nos dijo que no se podía seguir. Yo pensé que ahí terminaba la excursión y volvíamos a Fiambalá, pero el guía decidió intentar subir igual", expresó.

Ese episodio marcó, según su relato, el inicio de una serie de decisiones con las que manifestó no haber estado de acuerdo.

La decisión de volver a intentar el ascenso

Siempre según el testimonio difundido por la turista, luego del primer intento el grupo descendió hasta el Hotel Cortaderas, donde el guía mantuvo una conversación con el propietario de la agencia responsable de la excursión. Según relató, allí se plantearon dos alternativas:

Almorzar y continuar con otro recorrido.

Esperar un tiempo e intentar nuevamente llegar al Balcón del Pissis.

Malika sostuvo que ya no deseaba continuar con la excursión y que intentó comunicarse con el dueño de la agencia para solicitar el regreso a Fiambalá. Sin embargo, aseguró que nunca obtuvo respuesta y que, debido a que el resto del grupo optó por realizar un nuevo intento, continuó el recorrido.

La turista afirmó además que, durante la segunda subida, varias camionetas que descendían por el camino les advertían sobre el deterioro de las condiciones climáticas. "Nos frenaban para decirnos que no siguiéramos porque estaba empezando el viento blanco, estaba feo el camino. El guía los ignoró y se siguió avanzando", sostuvo.

Un regreso marcado por las dificultades

De acuerdo con el relato de Malika, las situaciones más complejas se produjeron durante el regreso. La turista explicó que las máquinas continuaban trabajando sobre el camino y que, debido a esas tareas, resultaba difícil identificar el trazado para poder avanzar.

"Las máquinas estaban trabajando de nuevo y no se veía el camino. Quedamos más de dos horas esperando para poder pasar", relató. Durante esa espera, describió una serie de complicaciones derivadas de la altura y de las condiciones climáticas. Según su testimonio, los vidrios de los vehículos comenzaron a congelarse por dentro y varios integrantes del grupo empezaron a sufrir distintos malestares.

"La altura empezó a afectar. Terminamos con dolor de cabeza, nos desaturábamos. Yo tuve ganas hasta de vomitar. El guía tuvo que abrir el oxígeno", expresó. También señaló que fue necesaria la intervención de otra máquina para permitir que el vehículo pudiera salir del lugar y continuar el regreso.

Además, indicó que otra camioneta que integraba la excursión quedó encajada en la nieve.

El final y la queja en Turismo

Siempre según el relato difundido por la creadora de contenidos, la excursión tenía previsto finalizar a las 15 horas. Sin embargo, sostuvo que el recorrido concluyó recién a las 21 horas, luego de las demoras registradas durante el trayecto de regreso.

En el cierre de su publicación, Malika manifestó su malestar al señalar que los hechos que posteriormente adquirieron repercusión pública ocurrieron apenas un día después de la experiencia que ella vivió. "Lo que más bronca me da es que todo lo que apareció en las noticias pasó al día siguiente. O sea, ya sabían que las condiciones eran malas y aún así seguían llevando gente", expresó.

Finalmente, indicó que realizó un descargo en el libro de quejas de la oficina de turismo de Fiambalá y que también busca conocer dónde puede presentar la denuncia correspondiente.