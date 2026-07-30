Pueblo Perdido de la Quebrada escenario de la celebración de la Pachamama

En el marco del Día de la Pachamama, el sitio arqueológico Pueblo Perdido de la Quebrada será el escenario de una ceremonia ancestral que convocará a residentes y turistas a compartir una de las tradiciones más representativas de los pueblos originarios: el agradecimiento a la Madre Tierra por los frutos recibidos y la renovación del vínculo con la naturaleza.

La propuesta llevará el nombre de "Pacha Raymi - Celebración del Día de la Pachamama" y se desarrollará el sábado 1 de agosto, a partir de las 13 horas, en el espacio arqueológico ubicado en la Quebrada.

La actividad propone generar un encuentro en torno a una práctica ancestral que conserva un profundo significado para las comunidades originarias, poniendo en valor un legado cultural que continúa vigente y que se transmite de generación en generación.

Comunidades originarias

La ceremonia estará encabezada por el cacique Juan Carlos Allosa, quien conducirá el desarrollo del ritual junto a integrantes de las comunidades Kakán Putquial, de Andalgalá, y Kakán Valle Chico. La participación de estas comunidades permitirá compartir con el público una práctica ancestral cargada de simbolismo, identidad y espiritualidad, en la que el agradecimiento a la Pachamama ocupa un lugar central.

El encuentro busca reunir a quienes deseen acercarse a esta tradición para conocer y vivir una ceremonia que forma parte del patrimonio cultural de los pueblos originarios y que mantiene plena vigencia.

Expresión de gratitud y reciprocidad

Uno de los momentos principales del Pacha Raymi será la realización de las tradicionales ofrendas a la Pachamama. Estas prácticas representan una manifestación de gratitud, respeto y reciprocidad con la naturaleza, valores que constituyen el eje de la ceremonia y que expresan el vínculo entre las comunidades y la Madre Tierra.

Las ofrendas forman parte de un ritual que busca agradecer los frutos recibidos y renovar ese lazo espiritual con el entorno natural, manteniendo vivo un legado cultural profundamente arraigado en la identidad de los pueblos andinos.

La ceremonia se desarrollará respetando ese carácter simbólico y espiritual que distingue a esta celebración ancestral.

Todos invitados

La convocatoria está dirigida tanto a quienes residen en la provincia como a los visitantes que deseen participar de una experiencia cultural y espiritual en un espacio de gran valor patrimonial.

Los organizadores destacan que la actividad será libre y gratuita, permitiendo que todas las personas interesadas puedan formar parte del encuentro sin restricciones de acceso. La propuesta busca abrir las puertas de esta celebración ancestral para que el público pueda compartir un momento de encuentro con las comunidades originarias y conocer de cerca una tradición que continúa formando parte de la identidad cultural de los pueblos andinos.

El escenario elegido para la realización del evento, Pueblo Perdido de la Quebrada, brindará el marco para el desarrollo de esta ceremonia que reunirá expresiones de espiritualidad, identidad y agradecimiento.