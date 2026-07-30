El Registro Civil amplía su presencia con una nueva delegación en Villa Vil

El Registro Civil de la Provincia continuará ampliando su presencia territorial con la inauguración de una nueva Delegación del Centro de Documentación Rápida (CDR) en Villa Vil, departamento Belén, una medida que forma parte de las acciones destinadas a acercar los servicios del Estado a todos los catamarqueños.

La apertura oficial está prevista para este viernes 31 de julio, jornada en la que además se desarrollarán operativos especiales de documentación tanto en el departamento Belén como en la ciudad Capital, reforzando la atención en distintos puntos de la provincia.

Según lo informado, la incorporación de esta nueva oficina permitirá que los vecinos de Villa Vil y de la zona puedan realizar sus trámites de manera más ágil y cerca de sus hogares, evitando la necesidad de trasladarse largas distancias para acceder a los servicios que brinda el Registro Civil.

La iniciativa se enmarca en el objetivo de continuar llevando los trámites del Estado a cada rincón de Catamarca mediante una mayor presencia territorial y la descentralización de la atención.

Acto de inauguración en Villa Vil

La inauguración de la nueva dependencia tendrá lugar a partir de las 16:00 horas en el Municipio de Villa Vil, departamento Belén. El acto contará con la participación de autoridades del Ministerio de Gobierno y con la presencia del gobernador Raúl Jalil, quienes dejarán oficialmente habilitada la nueva Delegación del Centro de Documentación Rápida.

Con la puesta en funcionamiento de esta oficina, los habitantes de la localidad dispondrán de un espacio destinado a la realización de trámites vinculados con la documentación personal sin necesidad de trasladarse hacia otros centros de atención.

La creación de esta nueva delegación responde al propósito de acercar los servicios públicos a las comunidades y facilitar el acceso a las prestaciones que brinda el Estado provincial.

Operativos en Belén y Capital

De manera simultánea con la inauguración de la nueva oficina, equipos móviles del Registro Civil desarrollarán jornadas especiales de atención en distintos puntos de la provincia.

En Villa Vil, el Móvil de Documentación Rápida atenderá a los vecinos entre las 9:00 y las 15:00 horas en la Delegación Municipal, permitiendo realizar diversos trámites relacionados con la documentación personal.

Por otra parte, durante la tarde se desarrollará un operativo en la ciudad Capital, en el marco del programa "Municipio en tu Barrio".

La atención se llevará a cabo entre las 15:00 y las 18:00 horas en el sector de las 100 Viviendas Norte, ubicado en Los Terebintos entre España y Jacarandá.

En ese lugar, los vecinos podrán efectuar distintos trámites de manera rápida y en pocos minutos.

Entre las gestiones disponibles se encuentran:

Actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Solicitud de nuevos ejemplares de DNI por extravío o deterioro.

Tramitación de pasaportes.

Estas jornadas buscan ampliar las posibilidades de acceso a los servicios del Registro Civil mediante operativos móviles que acercan la atención directamente a los barrios y localidades.

Valores establecidos por el RENAPER

Durante los operativos y en el marco de los servicios brindados por el Registro Civil, los trámites tendrán los siguientes valores establecidos por el RENAPER:

DNI Común: $10.000.

$10.000. DNI Express: $26.000.

$26.000. Pasaporte Común: $100.000.

$100.000. Pasaporte Express: $200.000.

Estos valores corresponden a los trámites de documentación disponibles durante las jornadas anunciadas.

Un compromiso con el derecho a la identidad

Con la inauguración de la nueva Delegación del Centro de Documentación Rápida en Villa Vil y la realización de operativos simultáneos en los departamentos Belén y Capital, el Registro Civil de Catamarca continúa fortaleciendo su estrategia de acercar los servicios públicos a la comunidad mediante una mayor presencia territorial.

Las acciones previstas para este viernes combinan la apertura de una nueva oficina permanente con el despliegue de equipos móviles que permitirán a los vecinos gestionar documentación personal de manera ágil y cercana. La habilitación de la delegación en Villa Vil busca evitar traslados de grandes distancias para quienes residen en esa zona, mientras que los operativos especiales amplían las posibilidades de atención tanto en Belén como en la Capital.

De esta manera, el Registro Civil de Catamarca y el Ministerio de Gobierno Provincial reafirman su compromiso de garantizar el derecho a la identidad, modernizar la atención y facilitar el acceso a los servicios públicos esenciales en todo el territorio provincial, consolidando una política orientada a acercar las prestaciones del Estado a cada rincón de Catamarca y a brindar respuestas ágiles a las necesidades de documentación de los ciudadanos.