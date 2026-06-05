Comienzan las actividades por el Día del Periodista junto al Beato Esquiú

En el marco del Año Jubilar Diocesano por los 200 años del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, este viernes 5 de junio se dará inicio a una serie de actividades organizadas con motivo del Día del Periodista, una propuesta que busca profundizar en la figura del religioso catamarqueño desde una dimensión poco conocida pero significativa: su labor como periodista al servicio de la unidad.

La iniciativa está orientada especialmente a periodistas y comunicadores sociales, aunque también se encuentra abierta a todas aquellas personas interesadas en la temática. A lo largo de tres jornadas se desarrollarán actividades de reflexión, solidaridad y espiritualidad que tendrán como eje central la figura del Beato Esquiú y su legado.

Según se informó, la propuesta apunta a ahondar en su faceta periodística, expresar la solidaridad con quienes atraviesan situaciones difíciles y compartir la celebración de la Sagrada Eucaristía, colocando las intenciones y el trabajo realizado en las manos de Dios.

La conferencia sobre el legado periodístico del Beato

Las actividades comenzarán este viernes 5 de junio a las 18.30 con la disertación titulada "Beato Esquiú, periodista al servicio de la unidad", que estará a cargo del Mgter. Mario Vera.

La conferencia se llevará a cabo en el Museo de la Virgen, ubicado en el predio de la Catedral Basílica, y constituirá el primer encuentro de estas jornadas conmemorativas. La propuesta busca abordar el papel desempeñado por el Beato Mamerto Esquiú desde la comunicación y el periodismo, en el contexto de las celebraciones que recuerdan los dos siglos de su nacimiento.

Como parte del programa previsto para la jornada inaugural, el cierre contará con la actuación del destacado cantautor catamarqueño Rafael Toledo, quien aportará el componente artístico y musical a este espacio de encuentro.

Un gesto solidario destinado a los adultos mayores

Las actividades continuarán el sábado 6 de junio con una propuesta centrada en la solidaridad y el acompañamiento.

A las 10.30 se realizará una visita al Hogar de Adultos Mayores "Fray Mamerto Esquiú", donde se concretará un gesto solidario destinado a los residentes de la institución. La jornada también incluirá el acompañamiento a colegas que se encuentran atravesando enfermedades, sumando una dimensión humana y comunitaria a la celebración del Día del Periodista.

Para esta actividad se organizó una campaña de recolección de donaciones destinadas a los talleres que realizan los adultos mayores.

Los elementos solicitados son:

Cartulina.

Afiches.

Goma eva.

Plasticola.

Tijeras.

Lápices de colores.

Témperas.

Libros para colorear.

Barritas de silicona.

Otros materiales de librería para actividades recreativas y formativas.

Las donaciones podrán entregarse este viernes antes o después de la conferencia o comunicándose vía WhatsApp al 383-4368298, contacto correspondiente a María Eugenia.

Visita a la Celda del Beato Esquiú y celebración eucarística

El programa culminará el domingo 7 de junio, fecha en la que se conmemora el Día del Periodista. Las actividades previstas para esa jornada comenzarán a las 18.30 con una visita guiada a la Celda del Beato Mamerto Esquiú, ubicada en el convento franciscano.

Posteriormente, a las 19.00, se celebrará la Santa Misa en el templo San Pedro de Alcántara, ceremonia que será presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc. La organización informó que quienes deseen hacer llegar intenciones para la celebración eucarística podrán enviarlas mediante WhatsApp al 3834 51-3774, contacto correspondiente a Graciela.

Al finalizar la misa se compartirá un brindis fraterno, destinado a generar un espacio de encuentro entre los participantes de las distintas actividades desarrolladas durante el fin de semana.

Un espacio de encuentro para periodistas y comunicadores

Las jornadas fueron pensadas especialmente para periodistas y comunicadores en general, aunque la convocatoria también se extiende a sus familias y a todas las personas que deseen sumarse a las propuestas.

La combinación de reflexión, compromiso solidario y celebración religiosa busca poner en valor la figura del Beato Mamerto Esquiú en el marco del Bicentenario de su nacimiento, resaltando particularmente su aporte como periodista y comunicador.

De esta manera, las actividades previstas entre el 5 y el 7 de junio ofrecerán distintos espacios para profundizar en su legado, fortalecer los vínculos comunitarios y compartir momentos de encuentro en torno a una fecha significativa para quienes ejercen la comunicación y el periodismo, dentro de un contexto especial marcado por las celebraciones del Año Jubilar Diocesano.