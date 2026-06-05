OSEP incorporará alertas automáticas en su app para recordar vencimientos

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) avanzará la próxima semana con una nueva etapa en su proceso de modernización mediante la incorporación de un sistema de alertas y notificaciones automáticas dentro de la aplicación OSEP Móvil Catamarca. La herramienta estará destinada especialmente a los afiliados que participan de los distintos planes y programas especiales de la institución y tendrá como principal objetivo facilitar los procesos de reempadronamiento, evitando demoras administrativas y posibles interrupciones en las coberturas.

La nueva funcionalidad se enmarca dentro de las políticas de optimización de servicios que la obra social viene desarrollando a través de sus plataformas digitales. Con esta incorporación, los usuarios podrán recibir recordatorios personalizados directamente en sus teléfonos celulares antes del vencimiento de sus inscripciones vigentes, permitiéndoles anticipar la realización de los trámites correspondientes.

Un sistema pensado para anticipar vencimientos

Según se informó, el mecanismo de notificaciones fue diseñado para brindar una advertencia temprana a los afiliados que integran programas especiales administrados por OSEP. A través de la aplicación móvil, cada usuario recibirá una alerta personalizada con al menos un mes de anticipación al vencimiento de su cobertura vigente dentro del programa correspondiente.

La medida busca que los beneficiarios cuenten con el tiempo suficiente para reunir la documentación médica requerida y completar los requisitos administrativos necesarios para renovar su inscripción sin contratiempos.

De esta manera, el sistema permitirá agilizar los procesos de reempadronamiento y reducir los riesgos de que se produzcan demoras que puedan afectar la continuidad de los beneficios otorgados por la obra social.

Alcance de la nueva herramienta

La funcionalidad estará dirigida a los afiliados que forman parte de los distintos planes y programas especiales que administra OSEP. Entre los programas mencionados se encuentran:

Programa Integral de Diabetes.

Plan de Celiaquía.

Programa de Obesidad.

Otros programas especiales dependientes de la obra social.

La institución explicó que el objetivo principal es garantizar que los usuarios puedan mantener actualizada su condición dentro de cada programa mediante procesos de renovación realizados en tiempo y forma.

La anticipación de los avisos permitirá organizar la presentación de estudios médicos, certificados y demás documentación requerida para cada caso, evitando así posibles inconvenientes administrativos.

Requisitos para recibir las notificaciones

Desde OSEP recordaron que para acceder a esta nueva prestación es indispensable cumplir con determinadas condiciones vinculadas al uso de la aplicación móvil. Los afiliados deberán:

Tener instalada la última versión de OSEP Móvil Catamarca .

. Mantener actualizada la aplicación en sus dispositivos.

Contar con los permisos de notificaciones habilitados en el teléfono celular.

La activación de estas opciones permitirá que las alertas lleguen de manera directa a cada usuario cuando se aproxime la fecha de vencimiento de su inscripción dentro de alguno de los programas especiales. La obra social destacó que la correcta configuración de la aplicación resulta fundamental para aprovechar plenamente esta nueva herramienta de comunicación.

Más funciones en desarrollo

Las áreas técnicas de OSEP informaron además que el sistema de notificaciones continuará evolucionando en los próximos meses. Según se indicó, ya se trabaja en la ampliación de las alertas para abarcar otros trámites administrativos y gestiones generales vinculadas a la obra social.

La intención es que la aplicación se consolide como un canal integral de comunicación entre la institución y sus afiliados, permitiendo una gestión más eficiente de diversos procedimientos y reduciendo la necesidad de consultas presenciales.

Una plataforma en constante actualización

La incorporación de las nuevas alertas forma parte de una serie de mejoras que OSEP viene implementando en su plataforma digital con el propósito de fortalecer la comunicación directa y transparente con los afiliados.

Entre las actualizaciones más recientes incorporadas a la aplicación se destacan:

Historial de medicamentos en tiempo real.

Acceso al token digital sin conexión.

Acceso a la credencial digital sin conexión.

Notificaciones de ingreso de internaciones.

Notificaciones de alta de internaciones.

Pago de autorizaciones mediante Mercado Pago.

Estas herramientas han sido incorporadas progresivamente con el objetivo de ampliar los servicios disponibles a través de dispositivos móviles y facilitar el acceso a información relevante para los usuarios.