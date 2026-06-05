Fiestas en honor de San Antonio de Padua en Fray Mamerto Esquiú

La localidad de San Antonio, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, se apresta a vivir una de las expresiones de fe más significativas de su calendario religioso con las festividades patronales en honor a San Antonio de Padua.

Las celebraciones se desarrollarán entre el sábado 6 y el domingo 14 de junio, bajo el lema "Con San Antonio y el Beato Mamerto Esquiú, caminemos unidos en fraternidad por la paz", convocando a vecinos, instituciones, organizaciones comunitarias y fieles de distintos sectores de la jurisdicción parroquial de San José de Piedra Blanca.

Durante nueve jornadas consecutivas, la imagen del santo patrono recorrerá distintos puntos de la comunidad, acompañada por celebraciones litúrgicas, rosarios, novenas y encuentros de oración que buscarán fortalecer el espíritu de comunión y participación de los fieles.

La programación contempla la participación activa de barrios, instituciones educativas, organismos públicos, clubes, centros comunitarios y grupos parroquiales, que tendrán un protagonismo especial en cada una de las jornadas previstas.

El inicio de las festividades

Las actividades comenzarán el sábado 6 de junio con el rezo del Rosario, las intenciones comunitarias y la Novena desde las 9:00. Posteriormente, a las 10:00, se celebrará una misa en el cementerio Virgen del Carmen.

Durante esta primera jornada participarán:

• Legión de María.

• Barrios Blanca Narváez 1 y 2.

• Barrio La Alborada.

• Barrio Alberto Barrionuevo.

• Loteo Los Lapachos.

• El Hospicio.

La apertura marcará el comienzo de un extenso itinerario espiritual que recorrerá distintos espacios de la localidad.

Corpus Christi y la procesión hacia el templo

El domingo 7 de junio la programación continuará con el Rosario y la Novena a las 17:00. Una hora más tarde se celebrará la Misa de Corpus Christi en el Club Independiente de San Antonio.

Finalizada la celebración litúrgica, se realizará una procesión hacia el templo parroquial.

La jornada contará con la participación de:

• Catequesis.

• Barrio Leandro Alem.

• Barrio El Tuscanal.

• Club Hogar Rural San Antonio.

• Centro de San Antonio.

Recorrido por barrios e instituciones

A lo largo de la semana, las celebraciones se trasladarán a distintos sectores de San Antonio, fortaleciendo la presencia de la comunidad religiosa en cada barrio. El lunes 8 de junio, el Rosario y la Novena comenzarán a las 16:00, mientras que la misa se celebrará a las 17:00 en el Centro Comunitario 20 Viviendas Ricardo Balbín.

Participarán:

• Posta Sanitaria.

• Instituto Mushuq Yatray.

• Barrio Ricardo Balbín.

• Barrio Eva Perón.

• Loteo Las Casuarinas.

El martes 9 de junio, las actividades se desarrollarán en el Parque Chacarero, ubicado en el barrio Hipólito Yrigoyen.

Tomarán parte de la celebración:

• Delegación Municipal.

• Policía.

• Barrio Hipólito Yrigoyen.

• Loteo Sachet.

• Barrio Parque.

Encuentros en espacios comunitarios

El miércoles 10 de junio, la comunidad se reunirá en Bella Vista, específicamente en la plazoleta Brenda Micaela Gordillo, donde se celebrará la misa tras el Rosario y la Novena. En esta jornada participará especialmente el Coro El Hueco.

Las actividades continuarán el jueves 11 de junio en la Escuela Misión Monotécnica N° 71, antigua Casa de la Cultura.

La convocatoria incluirá a:

• Biblioteca Juana Rosa Ahumada.

• Barrio El Remanso.

• Barrio Jardín de San Antonio.

• Avenida Ramón Rosa López.

• Escuela Misión Monotécnica N° 71.

La propuesta busca integrar a los distintos sectores sociales y comunitarios de la localidad en torno a la celebración patronal.

La visita de San Antonio a San José

El viernes 12 de junio se celebrará la festividad del Sagrado Corazón de Jesús en la localidad de San José. Luego del Rosario y la Novena previstos para las 16:00, se realizará la misa a las 17:00 con la visita de la imagen de San Antonio.

Posteriormente, tendrá lugar una procesión alrededor de la plaza.

Participarán:

• Grupo de Liturgia.

• Vista Larga.

La jornada permitirá profundizar los lazos de fraternidad entre las comunidades de la jurisdicción parroquial.

La víspera de la fiesta patronal

Las celebraciones continuarán el sábado 13 de junio en el barrio San Francisco Solano de Juan XXIII. Después de la misa programada para las 17:00, se realizará una procesión con la imagen de San Antonio hacia el templo.

En esta jornada estarán presentes:

• Clubes de la localidad.

• Barrio San Francisco Solano.

• Loteo Gaspar Guzmán.

• Barrio Juan XXIII.

• La Falda.

La procesión marcará uno de los momentos más significativos de la preparación para la jornada central.

El cierre de las festividades

El punto culminante de las celebraciones llegará el domingo 14 de junio, cuando la comunidad se reúna para honrar a su santo patrono. La programación comenzará a las 17:00 con una concentración y animación comunitaria.

Posteriormente, a las 17:30, se iniciará la procesión con la imagen de San Antonio desde el barrio 40 Viviendas Leandro Alem.

La celebración eucarística tendrá lugar a las 18:30. Para la jornada central está prevista la participación de:

• Legisladores provinciales.

• Legisladores nacionales.

• Ejecutivo municipal.

• Concejo Deliberante.

• Catequesis.

Tras la misa, la comunidad compartirá un chocolate popular, cerrando así nueve días de encuentros religiosos, oración y participación comunitaria.