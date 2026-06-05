Quema controlada en Campo Esquiú: realizan tareas sobre la Ruta Provincial Nº 33

La Dirección Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales informó que durante la mañana de este viernes se desarrolla una quema prescripta en la zona de Campo Esquiú, sobre la Ruta Provincial Nº 33, en el departamento Valle Viejo.

Según se comunicó oficialmente, las tareas se ejecutan hasta las 11 horas en un sector ubicado a 8 kilómetros al norte del Aeropuerto Coronel Felipe Varela, como parte de un procedimiento planificado y controlado por personal especializado. La intervención se lleva adelante en un área situada sobre uno de los corredores viales de referencia de la región, por lo que las autoridades consideraron necesario informar a la comunidad sobre el desarrollo de las actividades.

El operativo contempla la aplicación de una quema prescripta, una práctica que se realiza bajo parámetros previamente establecidos y con monitoreo permanente por parte de equipos especializados. Desde el organismo responsable remarcaron que la tarea se encuentra bajo control y que se desarrolla con supervisión profesional.

Presencia de humo durante la mañana

Como consecuencia de los trabajos que se ejecutan en el lugar, la Dirección Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales advirtió que los vecinos y personas que transiten por la zona podrán observar columnas de humo durante gran parte de la mañana.

La presencia de humo responde directamente a las acciones previstas dentro de la quema prescripta y forma parte de las condiciones normales de este tipo de procedimientos. Por ese motivo, las autoridades emitieron el aviso correspondiente con el objetivo de mantener informada a la población sobre la situación y evitar preocupaciones innecesarias ante la visibilidad de humo en el sector.

Seguridad y supervisión profesional

Desde el organismo responsable se destacó que la quema se realiza bajo condiciones controladas, siguiendo criterios de seguridad y con la participación de personal capacitado para este tipo de intervenciones.

Aviso a la comunidad

La comunicación oficial tuvo como objetivo alertar a la comunidad sobre la presencia visible de humo derivada del operativo que se desarrolla en Campo Esquiú. Las autoridades remarcaron que la intervención cuenta con todas las medidas de control necesarias para garantizar la seguridad durante su ejecución.

De esta manera, la Dirección Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales continúa con las tareas programadas en el sector de la Ruta Provincial Nº 33, manteniendo el monitoreo permanente del área y desarrollando la actividad bajo estricta supervisión profesional.