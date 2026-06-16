Cómo se está despidiendo el otoño en Catamarca y cuándo asomará el sol

Catamarca transitará este martes bajo condiciones meteorológicas estables, en una jornada caracterizada por la presencia constante de nubosidad y chances leves de nuevas precipitaciones. El pronóstico anticipa un escenario sin cambios bruscos en las condiciones atmosféricas, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 20 grados y vientos de intensidad moderada provenientes de distintos sectores a lo largo del día.

La continuidad de estas condiciones permitirá que la provincia atraviese una nueva jornada sin fenómenos adversos, en un contexto climático marcado por temperaturas frescas durante las primeras horas y un moderado ascenso térmico hacia la tarde.

La nubosidad será una de las características predominantes durante todo el martes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque se registrarán algunas variaciones entre cielo nublado y mayormente nublado, el panorama general estará dominado por la presencia de nubes desde la madrugada hasta la noche.

Madrugada fría y cielo cubierto

Las primeras horas del día se presentaron con un ambiente fresco y cielo nublado. Durante la madrugada, la temperatura se ubicará en torno a los 9 grados centígrados, mientras que los vientos soplarán desde el sector Noroeste.

En este tramo de la jornada, la intensidad del viento se mantendrá entre los 7 y los 12 kilómetros por hora, configurando condiciones relativamente tranquilas y sin sobresaltos meteorológicos.

Una mañana fresca con nubosidad persistente

Con el avance de la mañana, el cielo continuará presentando abundante cobertura nubosa y el SMN anuncia la posibilidad de lluvias aisladas, con un porcentaje de concretarse que va del 10 al 40%. La temperatura, por lo tanto, descenderá hasta alcanzar la mínima prevista para la jornada, ubicada en 8 grados centígrados. En cuanto al viento, se producirá una variación en su procedencia, predominando ahora desde el sector Norte.

Además, se espera un incremento en la velocidad respecto de la madrugada, con registros que oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora.

La tarde aportará el momento más templado del día

Durante la tarde se registrará el período más cálido de la jornada. El ascenso de la temperatura permitirá alcanzar una máxima estimada en 20 grados centígrados, constituyendo el valor más elevado previsto para este martes.

Pese al incremento térmico, el panorama del cielo no mostrará modificaciones importantes. La nubosidad seguirá siendo protagonista y las condiciones continuarán siendo mayormente nubladas. También se prevé una nueva rotación del viento, que pasará a soplar desde el sector Este. Su intensidad volverá a ubicarse entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

Noche sin cambios significativos

Hacia el cierre de la jornada, las condiciones meteorológicas permanecerán prácticamente sin modificaciones. El cielo continuará mayormente cubierto y las temperaturas experimentarán un descenso respecto de los valores vespertinos.

Para la noche se espera una temperatura cercana a los 12 grados centígrados, mientras que los vientos del sector este persistirán con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. El panorama nocturno mantendrá la estabilidad observada durante todo el día, sin indicios de precipitaciones ni de fenómenos meteorológicos destacados.

De esta manera, Catamarca tendrá una jornada marcada por la combinación de temperaturas frescas, abundante nubosidad y vientos moderados, sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas y con un comportamiento estable de principio a fin.

