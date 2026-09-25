Incendios forestales en Catamarca: intensos operativos para contener el fuego y proteger viviendas

La Secretaría de Seguridad, a través de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, informó que continúan los operativos desplegados ante los incendios registrados en distintos sectores de Catamarca. La respuesta se desarrolla de manera coordinada junto a efectivos policiales y otros organismos de emergencia, con tareas destinadas especialmente a contener el avance del fuego hacia zonas habitadas.

Los principales despliegues se concentran en Banda de Varela, San Antonio, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, y otros puntos de la provincia, entre ellos Aconquija. En cada sector, las características de los incendios y su proximidad a áreas habitadas demandan tareas específicas de combate, contención y monitoreo.

La intervención incorpora además el apoyo de medios aéreos, una herramienta utilizada en las tareas de combate y contención desarrolladas en los sectores afectados.

Banda de Varela: contención para evitar el avance hacia las viviendas

En Banda de Varela, departamento Capital, brigadistas trabajaron con apoyo de medios aéreos para enfrentar el incendio y contener su avance. El objetivo central de las tareas fue evitar que el fuego alcanzara las viviendas ubicadas en el sector.

El operativo incluyó labores de combate y contención y, una vez desarrolladas esas acciones, los equipos continúan con trabajos de monitoreo. La permanencia de las tareas refleja la necesidad de mantener vigilancia sobre el área luego de la intervención inicial.

La prioridad se mantiene puesta en impedir que la propagación del fuego genere una afectación mayor sobre los sectores habitados, dentro de un contexto provincial marcado por múltiples incendios forestales.

San Antonio: un incendio de interfaz cerca de sectores habitados

Otro de los despliegues de mayor magnitud se desarrolló en San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú. En este caso, las características del incendio fueron de interfaz, debido a su cercanía con sectores habitados.

Las tareas estuvieron orientadas a contener el avance del fuego, con la participación coordinada de distintos organismos. La naturaleza del operativo estuvo determinada por la necesidad de actuar sobre un incendio próximo a áreas donde se encuentran viviendas y población.

La respuesta reunió a diferentes equipos de emergencia y asistencia:

Bomberos de la Policía de Catamarca.

Personal policial.

Protección Civil.

Bomberos Voluntarios.

Áreas de Salud.

Áreas de Desarrollo Social.

La intervención conjunta permitió concentrar recursos de combate, seguridad, protección y asistencia en un mismo operativo.

Una situación acumulada que alcanza 268 incendios

El panorama provincial adquiere otra dimensión al observar el último relevamiento oficial de la Brigada. Hasta ese registro, Catamarca acumula 268 incendios forestales, con una superficie afectada estimada de 2.065 hectáreas.

Estos datos forman parte de una situación que mantiene a los equipos operativos desplegados en distintos puntos de la provincia. La continuidad de los trabajos responde tanto a los focos registrados como a las condiciones que pueden favorecer la aparición y propagación de nuevos incendios.

Entre los factores señalados se encuentran las condiciones meteorológicas registradas durante las horas de la siesta. Las temperaturas superiores a los 40 °C, combinadas con una humedad relativa inferior al 10 %, favorecen el secado de la vegetación y la propagación del fuego.

En este contexto, los equipos continúan trabajando de manera coordinada, con una prioridad definida: proteger a las personas, las viviendas y el ambiente.

Prevención ante una temporada de mayor riesgo

Frente a la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, las autoridades solicitaron a la comunidad extremar las medidas de prevención. El objetivo es evitar acciones que puedan iniciar un foco y reducir las condiciones que favorecen su propagación alrededor de las viviendas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No realizar quemas de basura, pastizales o restos de poda.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en zonas con vegetación.

Evitar cualquier actividad que pueda generar fuego durante jornadas de altas temperaturas, viento y baja humedad.

Mantener limpios de pastizales secos los alrededores de las viviendas.

Ante la presencia de humo o un principio de incendio, dar aviso inmediato a los servicios de emergencia y no exponerse intentando combatirlo por cuenta propia.

La prevención ocupa así un lugar central dentro de la respuesta frente a los incendios forestales. Mientras los brigadistas, efectivos policiales, bomberos y organismos de emergencia mantienen sus tareas en los sectores afectados, la comunidad también tiene un papel en la reducción de los riesgos.