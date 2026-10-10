Cómo funcionará la recolección de residuos en la Capital durante el fin de semana largo

La Municipalidad de la Capital informó cómo funcionarán los servicios de recolección de residuos, barrido y limpieza urbana durante el fin de semana largo, que se extiende hasta el lunes 12 de octubre.

El esquema fue establecido por la Subsecretaría de Higiene Urbana con el objetivo de garantizar tareas de mantenimiento en sectores estratégicos de la ciudad durante las jornadas feriadas.

Cómo será la recolección de residuos

Este sábado, la recolección domiciliaria de residuos se realizará con total normalidad, de acuerdo con los recorridos y las frecuencias habituales.

En cambio, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre se implementará un servicio restringido, concentrado en el perímetro de las cuatro avenidas —Güemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle— y en los principales corredores turísticos.

Horarios de barrido y limpieza

Las tareas de barrido y limpieza urbana se mantendrán durante los tres días en el microcentro comercial, con dos turnos diarios:

Por la mañana: de 6 a 9.

Por la tarde: de 18 a 21.

Además, cuadrillas municipales realizarán operativos especiales de manera permanente para tareas de desmalezado, limpieza y recolección en puntos estratégicos y atractivos turísticos de la Capital.

Los trabajos abarcarán sectores como La Gruta, el dique El Jumeal, El Calvario y la Casa de la Puna.

Cuándo se normalizarán los servicios

Desde el municipio señalaron que las prestaciones habituales, tanto la recolección de residuos en los barrios como el barrido general, se restablecerán plenamente el martes 13 de octubre.

Asimismo, solicitaron a vecinos y comerciantes colaborar con el orden y la higiene de la ciudad, respetando los días y horarios establecidos y evitando sacar bolsas de residuos en los sectores donde no habrá servicio durante los feriados.