La Capital celebrará el Día de la Pachamama con una Corpachada Vecinal

La Dirección General de Cultura de la Municipalidad de la Capital, junto al artista Raúl Guzmán, invita a vecinos, vecinas, familias y a toda la comunidad a participar de la tradicional Corpachada Vecinal en honor a la Pachamama, una ceremonia que tendrá lugar el próximo sábado 1 de agosto, a partir de las 11 horas, en Avenida Intendente Lascano 409, en el barrio Huayra Punco (920 Viviendas).

La convocatoria propone un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad para compartir una celebración que, año tras año, reúne a personas de distintos sectores con el propósito de mantener viva una de las expresiones culturales más profundas y representativas de la tradición andina. La actividad estará conducida y organizada por Raúl Guzmán, quien encabezará la ceremonia prevista para la jornada.

Una ceremonia para la Madre Tierra

La Corpachada forma parte de una de las celebraciones más profundas y significativas de la cultura andina. Cada 1 de agosto, la comunidad se reúne para rendir homenaje a la Pachamama, la Madre Tierra, en un acto de profundo significado espiritual que tiene como finalidad agradecer por todo lo recibido a lo largo del tiempo y, al mismo tiempo, pedir por la salud, el trabajo, la abundancia y el bienestar de las familias.

La ceremonia constituye un momento de encuentro colectivo en el que cada participante tiene la posibilidad de expresar su gratitud mediante un gesto simbólico que representa el vínculo de reciprocidad con la tierra. De esta manera, la celebración conserva una práctica que forma parte de la memoria colectiva y que continúa transmitiéndose entre generaciones.

Las ofrendas que acompañarán la celebración

Durante el desarrollo de la Corpachada Vecinal, quienes asistan podrán acercar distintas ofrendas para ser depositadas en la tierra como parte del ritual tradicional.

Entre los elementos que podrán ofrecerse se encuentran alimentos, frutas, verduras, maíz, hojas de coca, bebidas, hierbas aromáticas, pan casero, semillas, dulces y cualquier otro producto que represente el fruto del trabajo y el agradecimiento personal o familiar.

Estas ofrendas serán depositadas en la tierra como un gesto simbólico de reciprocidad con la Pachamama, dentro de una ceremonia caracterizada por su profunda carga de espiritualidad, memoria y encuentro comunitario.