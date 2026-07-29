Esta es la última foto que se envió desde el helicóptero sanjuanino

Una fotografía enviada desde el interior del helicóptero minutos antes del accidente se transformó en uno de los últimos registros conocidos de la aeronave que este miércoles se precipitó en el Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, provocando la muerte de las siete personas que viajaban a bordo.

La imagen fue revelada por el periodista local Mauricio Dávila, quien informó que una de las víctimas del siniestro, Germán Videla, le había enviado la fotografía mientras se encontraba en pleno vuelo. Posteriormente, el comunicador compartió ese registro con TN, dando a conocer una imagen que adquiere un profundo significado tras la tragedia.

En la fotografía puede observarse que la aeronave sobrevolaba una zona de Valle Fértil, un sector que posteriormente cobraría relevancia durante las tareas de búsqueda. Según fue descrito por el intendente local, se trata de un lugar de "muy difícil acceso", una condición que derivó en la demora para localizar el helicóptero luego de perderse el contacto con la aeronave.

tragedia aerea san juan

El vuelo perdió contacto antes de las 10.30

De acuerdo con la información difundida, el rastro del helicóptero se perdió poco antes de las 10.30 de la mañana, momento a partir del cual comenzaron las dificultades para establecer su ubicación.

La complejidad geográfica del área donde la aeronave realizaba el sobrevuelo fue señalada como uno de los factores que dificultó el hallazgo. La zona de Valle Fértil, donde fue tomada la última fotografía enviada por Germán Videla, fue definida por el intendente local como un territorio de muy difícil acceso, circunstancia que condicionó el desarrollo de las tareas para encontrar la nave.

El accidente del helicóptero Bell 412

El helicóptero accidentado era un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). La aeronave sufrió el siniestro durante la jornada del miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en territorio sanjuanino.

Como consecuencia del accidente murieron las siete personas que integraban la tripulación y el equipo que se trasladaba en el helicóptero.

Las siete víctimas fatales

La noticia fue confirmada por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien comunicó oficialmente el fallecimiento de los ocupantes de la aeronave. Las víctimas fueron:

Carlos Heredia , director de Protección Civil.

, director de Protección Civil. Germán Videla , subjefe de la Policía de San Juan.

, subjefe de la Policía de San Juan. Rubén Castro , jefe de Bomberos.

, jefe de Bomberos. Jorge Carbajal , segundo jefe de Bomberos.

, segundo jefe de Bomberos. Matías Valenzuela , piloto del helicóptero.

, piloto del helicóptero. Andrés Bosch , brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias. Rodrigo Aimetta, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

Al confirmar el hecho, el mandatario provincial expresó su pesar por la pérdida de quienes integraban distintas áreas dedicadas al servicio público y al trabajo de emergencia.

El mensaje del gobernador Marcelo Orrego

Tras conocerse la tragedia, el gobernador Marcelo Orrego recordó especialmente a quienes desempeñaban funciones en organismos provinciales vinculados a la seguridad y la protección civil.

"Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", manifestó el mandatario al referirse a Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal.

Asimismo, hizo llegar sus condolencias a todos los familiares de las víctimas y expresó el acompañamiento del Gobierno provincial frente al dolor generado por el accidente.

"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria", concluyó Orrego.